Google Pixel 8a al MINIMO STORICO (-128€): l'affare su Amazon

È un’offerta a tempo, dunque non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile: oggi Amazon propone al suo prezzo minimo storico il nuovo Pixel 8a di Google, lanciato di recente, solo pochi mesi fa. Lo smartphone è acquistabile approfittando di uno sconto di ben 128 euro rispetto al listino ufficiale, un’occasione davvero imperdibile.

Le specifiche dello smartphone Pixel 8a

Basato ovviamente sul sistema operativo Android, è stato presentato nel mese di maggio. Tra i punti di forza vale la pena segnalare i 7 anni di aggiornamenti garantiti sia per la piattaforma che per la sicurezza, oltre al rilascio periodico di nuove funzionalità, un vero valore aggiunto. Ecco un riepilogo delle specifiche tecniche più importanti tra quelle in dotazione (visita la scheda completa per tutti gli altri dettagli).

Display Actua da 6,1 pollici (perfetto per chi preferisce i telefoni di piccole dimensioni);

processore Tensor G3 con coprocessore di sicurezza Titan M2;

8 GB di RAM e 128 di memoria interna;

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 64 megapixel;

connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3;

NFC, GPS e lettore di impronte digitali;

batteria con autonomia elevata.

In questo momento, grazie all’offerta a tempo in corso, puoi acquistare lo smartphone Google Pixel 8a al prezzo finale di soli 421 euro (invece di 549 euro come da listino ufficiale), approfittando dello sconto del 23% che lo porta al suo minimo storico. La colorazione è Grigio antracite.

Vendita e spedizione sono gestite direttamente da Amazon con la consegna gratuita a domicilio assicurata già entro domani se effettui l’ordine in questo momento. La promozione cade esattamente nel giorno della presentazione di iPhone 16: una coincidenza?