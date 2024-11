Google Pixel 9, 9 Pro e 9 Pro XL in offerta: SCONTI fino a 263€

Il trio di nuovi smartphone Android a marchio Google è in forte sconto su Amazon: si tratta di Pixel 9 (-151 euro), Pixel 9 Pro (-241 euro) e del top di gamma Pixel 9 Pro XL (-263 euro). Si tratta di un’ottima occasione per allungare le mani su dispositivi che, oltre a un comparto hardware evoluto, possono contare su ben sette anni di aggiornamenti garantiti.

Tutti i nuovi Google Pixel 9 in sconto su Amazon

Il più piccolo dei tre, Pixel 9, è in sconto di 151 euro nella versione da 128 GB e nella colorazione Rosa peonia. Integra un display da 6,3 pollici, il processore Tensor G4 e 12 GB di RAM. Per tutti gli altri dettagli dai uno sguardo alla scheda completa.

Pixel 9 Pro alza l’asticella con un comparto fotografico evoluto e 16 GB di RAM. È in offerta a -241 euro nella colorazione Rosa quarzo con 128 GB di memoria interna.

Form factor da 6,8 pollici per il top di gamma Pixel 9 Pro XL, che nella colorazione Grigio verde da 128 GB è in sconto di ben 263 euro. Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon dedicato.

Per tutti i modelli si può contare sulla disponibilità immediata (fino al sold out) oltre che sulla consegna gratuita in un solo giorno. Vendita e spedizione sono sempre gestite da Amazon.