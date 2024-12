Google Pixel 9a: leak completo per specifiche e prezzo

Ci avviciniamo alla presentazione ufficiale di Pixel 9a, il nuovo smartphone di casa Google che dovrebbe arrivare sul mercato nel mese di marzo (stando alle indiscrezioni). Oggi è da segnalare un nuovo leak che svela la scheda tecnica al suo completo, le colorazioni che saranno rese disponibili e il prezzo di vendita.

Pixel 9a: cosa sappiamo sul nuovo smartphone di Google

A riportare il tutto, inclusa l’immagine che abbiamo allegato qui sotto, è stata la redazione del sito Android Headlines, andando di fatto a confermare alcune altre voci di corridoio trapelate nei mesi scorsi. Diamo dunque uno sguardo all’elenco delle specifiche in dotazione al telefono.

Display Actua da 6,285 pollici con luminosità fino a 2.700 nit (1.800 nit in modalità HDR) e vetro Gorilla Glass 3;

processore Tensor G4 progettato internamente da Google con chip di sicurezza Titan M2;

8 GB di RAM LPDDR5X;

memoria interna UFS 3.1 da 128 o 256 GB;

doppia fotocamera posteriore con sensori GN8 Quad Dual Pixel da 48 megapixel (f/1.7) e Sony IMX712 da 13 megapixel (f/2.2);

fotocamera frontale con sensore Sony IMX712 da 13 megapixel (f/2.2);

batteria da 5.100 mAh con supporto alla ricarica cablata da 23 W e a quella wireless da 7,5 W;

certificazione IP68;

dimensioni 154,7×73,3×8,9 millimetri, peso 185,9 grammi.

Se confermato, si tratterebbe dunque di un telefono leggermente più grande rispetto al predecessore (Pixle 8a), ma più leggero, con una batteria più capiente ed evoluto nel comparto hardware. Come sempre accade in questi casi, utilizzare il condizionale è d’obbligo in attesa di informazioni ufficiali.

La piattaforma software sarà ovviamente Android, con la versione 15 preinstallata e ben sette anni di aggiornamenti garantiti per il sistema operativo. Quest’ultima è una caratteristica che farà gola a molti, proprio come per gli smartphone più recenti realizzati da Google.

Per quanto riguarda le colorazioni, dovrebbero essere quattro al debutto: Obsidian, Porcelain, Iris e Peony. Infine, le indiscrezioni relative al prezzo. Il nuovo Pixel 9a potrebbe essere lanciato a 499 dollari nel modello da 128 GB.