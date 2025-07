Google Pixel Buds Pro 2: 100€ di sconto al Prime Day

Con il Prime Day di Amazon i Google Pixel Buds Pro 2 sono in offerta al 40% di sconto! Una promozione davvero speciale per questi auricolari dalla qualità top ora a un prezzo contenuto. Cosa stai aspettando? Acquista gli ultimi pezzi a soli 149 euro, invece di 249 euro.

Stiamo parlando di 100 euro di sconto per questa promozione davvero pazzesca. La qualità elevata è confermata dal suono ricco di bassi e dagli alti chiari. Questi auricolari Bluetooth sono compatibili con tutti gli smartphone e assicurano una connessione stabile e precisa.

Google Pixel Buds Pro 2: prezzo bomba e qualità esplosiva

I Google Pixel Buds Pro 2 sono in offerta a un prezzo bomba. Grazie alla loro qualità esplosiva regalano un’esperienza audio imperdibile. Acquistali adesso a soli 149 euro, risparmiando ben 100 euro al Prime Day. Dotati del chip Tensor A1, hai funzioni di cancellazione attiva del rumore due volte più efficaci e un audio di prima qualità.

Non spaventarti se al momento non sei in grado di affrontare 149 euro di spesa. Il tasso zero di Amazon ti permette di pagare questo ordine in 5 rate mensili da soli 29,80 euro. In questo modo hai il massimo della qualità.

Tra l’altro, grazie alla custodia di ricarica hai fino a 30 ore di ascolto con cancellazione attiva del rumore. Sii veloce. Ordina subito i tuoi Pixel Buds Pro a soli 149 euro, invece di 249 euro.