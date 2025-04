Google Pixel: doppio tocco per spegnere i display

Gli smartphone Google Pixel sono particolarmente apprezzati per molte ragioni, in primis per il loro software. Google, infatti, offre numerose funzionalità esclusive, come quelle basate sull’intelligenza artificiale che semplificano le telefonate e la realizzazione delle foto. Nonostante ciò, mancano alcune feature di base che, invece, vengono generalmente offerte dalla concorrenza, come la possibilità di usare il doppio tocco per spegnere lo schermo. A tal riguardo, però, il colosso di Mountain View pare essere intenzionato a rimediare.

Google Pixel: doppio tocco dello schermo per spegnerlo

Nell’ultima versione beta di Android 16, sono state individuate delle corrispondenza riguardo il fatto che Google sta finalmente implementando la possibilità di spegnere lo schermo con un doppio tocco sulla lock screen. La gestire, però, non è ancora attiva in Android 16 Beta 4 e non esiste neppure un’impostazione rivolta all’utente per attivarlo.

Al momento, dunque, non è dato sapere quando la funzione verrà ufficialmente lanciata. Poiché non è disponibile in Beta 4, è improbabile che appaia nella versione stabile di Android 16. La funzione potrebbe arrivare già come il primo aggiornamento trimestrale per Android 16, ma sarà necessario attendere per scoprirlo. Nel mentre, ci si può rivolgere ad app di terze parti che permettono di ottenere un risultato analogo.

Come anticipato, molti dei migliori smartphone Android di marchi come Samsung, Xiaomi e OnePlus consentono già di spegnere lo schermo toccando due volte la lock screen, ma gli smarpthone Google Pixel no. Toccare due volte la schermata di blocco su un Google Pixel semplicemente non fa nulla, il che è strano considerando che puoi invece toccare due volte lo schermo per accenderlo.