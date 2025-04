Google Pixel e il bug delle notifiche ritardate o mancanti

I possessori degli smartphone Google Pixel spesso si ritrovano a dover fare i conti con piccoli, ma decisamente fastidiosi, bug dopo l’installazione degli aggiornamenti. A tal riguardo, dopo il problema relativo all’attivazione della modalità scura, stanno giungendo numerose segnalazioni riguardo le notifiche, che non vengono recapitate o giungono in ritardo.

Andando maggiormente in dettaglio, dopo aver installato l’aggiornamento di aprile 2025, svariati utenti in possesso di uno smartphone Google Pixel hanno iniziato a segnalare problemi con notifiche ritardate o mancanti, comprese quelle delle app di posta elettronica e di messaggistica, quando lo schermo del loro telefono è bloccato.

Il bug sembrerebbe coinvolgere pure le chiamate da WhatsApp e chi sperava che andando a disattivare l’ottimizzazione della batteria in background per le app interessate potesse essere d’aiuto ha notato invece che non fa alcuna differenza.

Per il momento, da parte di Google non sono stati forniti dettagli a tal riguardo, ma sicuramente l’azienda sta monitorando la situazione e provvederà a far fronte alla cosa il prima possibile.

Le note di rilascio ufficiali di “big G” per l’aggiornamento di aprile 2025 menzionano solo correzioni di bug e miglioramenti relativi allo scanner di impronte digitali, alla fotocamera e all’interfaccia utente/UX.

Da tenere presente che le notifiche ritardate sono tra i reclami più comuni da parte degli utenti in possesso di uno smartphone Google Pixel. Il problema, infatti, ha colpito numerosi device anche in passato e ogni principale versione Android. Nel corso degli anni, Google ha apportato diversi miglioramenti per affrontare questa difficoltà, ma a quanto pare continua a presentarsi.