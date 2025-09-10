Google Pixel ha raddoppiato le vendite in un anno, che crescita!

Dieci anni dopo il primo Pixel, Google celebra un vero e proprio boom. I dati Counterpoint Research dicono che Big G ha raddoppiato le vendite anno su anno nel segmento premium (smartphone sopra i 600 dollari). Facendo un confronto con i primi sei mesi del 2024 con quelli del 2025, si parla di un bel +105%.

Nel frattempo il mercato premium è cresciuto solo dell’8%. Apple domina sempre col 62%, Samsung si tiene stretto il 20%, Huawei il 5%. Google? Ancora briciole in termini di quote, ma cresce più veloce di tutti gli altri e ora è stabilmente nella top 5 dei premium.

Boom mondiale per Google Pixel, con una crescita del 105%

La serie Pixel 9 ha conquistato il pubblico grazie all’eccellente comparto fotografico e alla profonda integrazione dell’intelligenza artificiale. Google inoltre, ha ampliato la propria presenza geografica, espandendosi oltre i mercati tradizionali di Nord America ed Europa per raggiungere le promettenti regioni asiatiche.

Il successo è stato sostenuto anche da campagne di marketing più incisive, che hanno puntato sulla “software experience” piuttosto che limitarsi alle specifiche hardware. Questa strategia vincente ha convinto milioni di consumatori in tutto il mondo, rafforzando la fiducia nel brand Google e alimentando una crescita significativa delle vendite.

In arrivo altre sfide e opportunità

Google non intende fermarsi qui, naturalmente. Con il Pixel 10 in fase di progettazione e una roadmap di servizi cloud e AI sempre più integrati, l’obiettivo è consolidare il successo nel segmento premium e scalare ulteriormente le classifiche mondiali. E un’oculata combinazione di innovazione software e spinta commerciale potrebbe fare la differenza.