Google Pixel Tablet: prezzo sbriciolato al Black Friday Amazon

Il Google Pixel Tablet è uno dei dispositivi Android Stock più amati di sempre, grazie anche alla sua versatilità di utilizzo.

con la tua iscrizione Prime hai anche diritto alla consegna gratuita direttamente a casa tua. Inoltre, puoi decidere di pagare in 5 rate a tasso zero partendo da soli 68,90€ al mese, senza interessi.

Google Pixel Tablet: design elegante, natura ibrida

Il Google Pixel Tablet è la scelta perfetta per chi cerca un design elegante in una natura ibrida. Infatti, puoi sfruttarlo come tablet, ma anche come hub a casa tua per gestire domotica e intrattenimento.

Con Android Puro, Google assicura fino a 5 anni di aggiornamenti per questo device. L’interfaccia ottimizzata per grandi schermi e il multitasking avanzato sono altre due caratteristiche importanti di questo tablet avanzato. Le funzionalità esclusive sono basate sull’AI del Chip Google Tensor G2.

Acquista ora il Google Pixel Tablet a soli 349€, invece di 499€.