Google Pixel: ultimo update aumenta consumo batteria

Mentre si continua a parlare del prossimo Google Pixel 8, smartphone top di gamma che potrebbe supportare la modalità desktop al fine di utilizzarlo con un monitor esterno grazie alla porta DisplayPort, in rete stanno aumentando le segnalazioni di problemi riguardanti gli ultimi Google Pixel 6 e 7. In seguito al rilascio della patch di sicurezza di giugno per smartphone Android – in arrivo in anteprima sui device della Grande G -, centinaia di utenti si stanno lamentando del surriscaldamento eccessivo dei dispositivi e del consumo esagerato della batteria.

Nuovi problemi per Google Pixel 6 e 7

Secondo quanto ripreso da 9to5Google a partire da alcuni thread su Reddit, entrambe le serie Pixel 7 e 6 stanno riscontrando problemi di esaurimento della batteria e surriscaldamento dopo l’update all’ultima patch cumulativa. Diversi utenti riferiscono la necessità di collegare i loro telefoni più volte al giorno, con disconnessioni casuali ripetute dell’antenna a peggiorare la situazione.

Il problema sembra abbastanza diffuso, ma non tutti gli utenti in possesso di Google Pixel di ultima generazione lo stanno riscontrando. Di conseguenza, non è chiara la causa di questo grave disguido tecnico.

Molto probabilmente, è proprio per questa ragione che Google deve ancora riconoscere formalmente il presunto bug e avviare lo sviluppo di una soluzione rapida ed efficace. Fortunatamente, la prassi della Grande G prevede il rilascio di aggiornamenti mensili per la gamma Pixel già il primo lunedì del mese. Pertanto, tra una settimana il fix potrebbe essere già disponibile su scala globale.