Google Pixel Watch 2 a 199,99 euro: è MINIMO STORICO su Amazon

Arricchisci già adesso il tuo weekend con questa offerta al minimo storico Amazon: Google Pixel Watch 2 è disponibile infatti a soli 199,99 euro, il prezzo più basso di sempre per questo dispositivo. Lo sconto è attivo sulla colorazione grigio creta con cinturino sportivo e connettività WiFi.

Google Pixel Watch 2: un compagno di vita quotidiana

Con Google Pixel Watch 2 avrai uno smartwatch Android che combina in modo intelligente il monitoraggio della salute e funzionalità smart.

Il nuovo sensore avanzato, insieme all’Intelligenza Artificiale Google, ti permetterà di avere un monitoraggio del battito cardiaco estremamente preciso, con dati dettagliati poi per il fitness e il benessere generale. Ad esempio, l’interessante funzione Risposta del Corpo ti aiuterà a riconoscere i segni di stress, così da intervenire e migliorare la tua qualità di vita. Il sensore di temperatura integrato rileva addirittura i cambiamenti legati all’ambiente, al ciclo mestruale e allo stato generale di salute.

L’app ECG sarà dunque il luogo per il monitoraggio del ritmo cardiaco con la possibilità di ricevere notifiche in tempo reale in caso di irregolarità. La funzione di rilevamento cadute, invece, contatta automaticamente i servizi di emergenza nel caso tu non fossi in grado di farlo.

Tra le altre cose, citiamo la batteria che dura oltre 24 ore con display sempre acceso e naturalmente l’integrazione totale se possiedi uno smartwatch e auricolari del marchio Pixel. Un design elegante e la cassa in alluminio completano il quadro: per soli 199,99 euro è un must have.