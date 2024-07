Google Pixel Watch 3: svelati i colori di cinturini e cassa

Il prossimo 13 agosto, saranno tolti i veli alla nuova generazione di smartwatch di “big G”, ovvero i Google Pixel Watch 3. A tal riguardo, nei giorni scorsi sono emersi svariati dettagli che hanno permesso di scoprire in anticipo quelle che dovrebbero essere alcune delle principali caratteristiche della gamma. Nelle ultime ore, poi, sono stati diffusi nuovi dettagli in merito a stile e colori dei cinturini.

Google Pixel Watch 3: ecco tutti i colori di cinturini e cassa

Viene infatti rivelato che i nuovi Google Pixel Watch 3 potranno contare su dieci diverse tipologie di cinturino tra cui scegliere, ovvero: Active, Active Sport, Woven, Stretch, Metal Mesh, Metal Links, Metal Slim, Two-tone Leather, Crafted Leather e Performance Loop (che sarà disponibile a fine di ottobre).

Unitamente alle informazioni in questione, emerge che il modello XL potrà contare su un numero di opzioni inferiore per i cinturini, precisamente: Active, Active Sport, Woven, Metal Links. Crafted Leather e Performance Loop (anche questa posticipata a fine ottobre).

Entrambi i modelli offriranno più combinazioni di colori di cassa e cinturini. Tutte e due le taglie avranno una cassa in alluminio nero opaco con cinturino ossidiana e una cassa in alluminio argento lucido con cinturino porcellana. Per il modello da 45 mm, c’è anche una cassa in alluminio nocciola opaco con cinturino nocciola. Invece, il modello da 41 mm ha un’opzione per una cassa in alluminio oro champagne con cinturino nocciola e una cassa in alluminio argento lucido con cinturino quarzo rosa.

Inoltre, esattamente come per i precedenti modelli, Google Watch Pixel 3 includerà anche 6 mesi di Fitbit Premium.