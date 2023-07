Google Play Giochi si aggiorna su PC: più giochi e requisiti minimi ridotti

A due mesi dal lancio di Google Play Giochi su PC, arrivato anche in Italia su Windows nel maggio 2023, il medesimo servizio continua a rimanere in Beta ma si espande sensibilmente. La società di Mountain View ha comunicato, infatti, l’arrivo dell’applicazione in molte altre regioni del mondo e un aggiustamento dei requisiti minimi affinché più computer possano supportare il servizio.

Google Play Giochi migliora ancora

Per quanto concerne l’espansione della piattaforma, Google ha rivelato che in questo periodo ha rilasciato l’accesso a Google Play Giochi in 60 nuove regioni tra Asia Pacifico, Europa e America Latina. Il servizio sale così a oltre 120 regioni raggiunte, avvicinandosi sempre di più a una diffusione completa globale nei mercati di riferimento. Con l’espansione serve anche un catalogo più ricco e, in tale ottica, Google afferma di avere aggiunto Cookie Run: Kingdom, Eversoul, Summoners War, Homescapes, Evony: The King’s Return, Call of Dragons, Free Fire MAX e Arknights alla lista di titoli giocabili su PC.

Parlando di computer, Google Play Giochi ora può funzionare su PC Windows 10 con SSD e 10 GB di spazio libero, 8 GB di RAM, una GPU Intel UHD Graphics 630 o superiore e quattro core fisici della CPU. Si tratta di un abbassamento minimo ma importante, in quanto così facendo anche i laptop di fascia medio-bassa di qualche anno fa potranno reggere la piattaforma.

Infine, l’ultima novità di spicco riguarda la rimappatura della tastiera: con questa feature gli utenti saranno liberi di riassociare i tasti e personalizzare i controlli in modo che corrispondano al modo in cui preferiscono giocare.