Google Play Giochi arriva su più PC in Europa, anche in Italia

Giocare su PC a titoli disponibili su smartphone Android e non su altre piattaforme è finalmente possibile su Windows grazie a Google Play Giochi, software gestito da Google Inc. che approda in tutta Europa per permettere agli utenti di trovare il loro gioco preferito e provarlo anche su computer, desktop e laptop che siano. Dopo oltre un anno di beta, avviene ufficialmente l’espansione stabile oltre i 13 Paesi ai quali il servizio era inizialmente limitato.

Google Play Giochi arriva anche in Italia

Come promesso da Google durante la Game Developers Conference dello scorso marzo, ora Google Play Giochi per PC è disponibile in 56 paesi, tra cui Italia e San Marino. Con questa soluzione, chiunque potrà giocare a titoli per dispositivi mobili Android sui propri computer Windows, oltre che tablet e Chromebook con Chrome OS. Grazie alla natura multipiattaforma, Google Play Giochi permette di riprendere ogni salvataggio a prescindere dal dispositivo usato per divertirsi.

Essendo ancora in versione beta, i requisiti hardware potrebbero risultare forse stringenti in quanto limitano l’esperienza a computer più recenti: servono Windows 10 o Windows 11, un SSD con 10 GB di spazio di archiviazione libero, GPU Intel UHD Graphics 630 o esemplari migliori a marchio NVIDIA, AMD e Intel, CPU a 4 core e almeno 8 GB di RAM. Inoltre, servono i permessi di amministratore e bisogna attivare la virtualizzazione dell’hardware. Il consiglio di Google? Avere almeno una NVIDIA GeForce MX450, oppure modelli GeForce GTX e RTX dalla serie 600 in avanti; per AMD, invece, si consigliano le serie HD 7000, 8000, R9 e RX 400 come base di partenza.

Al momento della scrittura della notizia Google Play Giochi per PC non supporta i controller; tuttavia, la maggior parte dei titoli che risultano disponibili è stata ottimizzata per giocare con la tastiera.