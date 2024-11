Google Play Store: accesso rapido ai giochi installati

Dopo le novità legate all’AI, il Google Play Store di Android è destinato a ricevere ulteriori inedite funzioni in futuro, tra cui l’implementazione di una nuova sezione che aiuterà gli utenti a continuare a giocare con i propri titoli preferiti e vedere l’ultima volta che ciascuno di essi è stato usato.

Google Play Store: nuova sezione “Continua a giocare” in arrivo

La nuova sezione ha l’intestazione “Continua a giocare” e appare nella scheda “Giochi” sul Google Play Store. Come anticipato, la nuova sezione contiene tutti i giochi installati sullo smartphone o sul tablet e sotto ognuno di essi figura il pulsante “Gioca”. Toccando questo tasto viene avviato il gioco direttamente dal Google Play Store.

Inoltre, se un determinato gioco non viene usato per un certo periodo di tempo viene mostrato quando è stato installato sul dispositivo, altrimenti viene evidenziata l’ultima volta che è stato giocato.

Da tenere presente che la nuova funzione è attualmente in fase di sviluppo ed è stata individuata dal team di Android Authority analizzando il file APK della versione 43.4.23-31 dell’app del Google Play Store. Non è pertanto ancora disponibile per tutti gli utenti, ma sembra essere in procinto di distribuzione e potrebbe arrivare con un aggiornamento futuro.

Ad ogni buon conto, è bene tenere presente che le novità individuate dall’analisi dei file APK potrebbero in realtà non essere implementate nella versione finale dell’app di riferimento, in quanto si tratta di feature sperimentali che, in caso di problemi o di ripensamenti, potrebbero essere rimosse o magari ritardate.