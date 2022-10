Google Play Store, l'interfaccia si rinnoverà per i tablet nel 2023

Google Play Store subirà un profondo rinnovamento della sua interfaccia nel 2023. Il colosso di Mountain View sta progettando infatti un cambiamento volto al supporto di schermi più grandi, in vista del lancio dei nuovi tablet della linea Pixel. Alcuni miglioramenti sono previsti anche per i Chromebook.

Con un post pubblicato sul blog ufficiale, Google ha annunciato di aver introdotto nuove funzionalità e strumenti per gli sviluppatori per dare modo agli sviluppatori di visualizzare le risorse delle loro applicazioni nel fattore forma di ogni dispositivo, come telefoni, dispositivi pieghevoli, smartwatch, tablet e smart TV.

Google Play Store si rifà il look per i tablet Pixel

Il gigante aveva preannunciato la cosa nel corso dell’ultimo Google I/O, spiegando che il primo cambiamento significativo del Play Store è stato pensato proprio per dispositivi portatili dallo schermo grande. Si punterà ad una totale riprogettazione delle store delle app Android per soddisfare le esigenze di questi device, come il futuro tablet Pixel.

Il lancio al pubblico del nuovo Play Store è previsto nel 2023, con gli sviluppatori che possono già seguire i nuovi criteri al fine di essere pronti con le loro applicazioni quando tutto sarà pronto.

Ulteriori modifiche sono previste anche per Chromebook e smartphone, seppur in natura minore. L’obiettivo è facilitare il compito ai developer di mostrare al meglio le loro applicazioni a seconda del dispositivo in cui vengono visualizzate: nel caso dei Chromebook, ad esempio, potranno aggiungere degli screenshot in 16:9 che più rispecchino l’esperienza su notebook.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.