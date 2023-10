Google proteggerà Android dai malware in tempo reale

L’apertura di Android è uno dei vantaggi più importanti offerti da Google su un sistema operativo per smartphone: l’accesso libero per utenti e sviluppatori consente di armeggiare con il proprio dispositivo mobile in quasi totale libertà, nel bene e nel male. Uno dei più grandi problemi riguarda in particolare i virus, come abbiamo visto recentemente nel caso del malware Android sul sito fake di IT-Alert. La popolazione è dunque sempre a rischio. Google ora ha però pensato a un sistema che potrebbe tutelare milioni di utenti.

Google attiva la protezione in tempo reale di Android

Come annunciato dalla stessa Grande G, Google Play Protect finalmente si evolve con nuove funzionalità di sicurezza che includono la scansione in tempo reale del codice delle app installate. Che si tratti di un servizio ottenuto tramite Play Store o negozi di app di terze parti, il sistema procede con una scansione automatica per rilevare eventuali minacce presenti nel codice.

Google spiega che questo stratagemma “estrae segnali chiari dati dall’app e li invia alla infrastruttura backend di Play Protect per una rapida valutazione”. Una volta valutata l’app, le informazioni raccolte finiscono in un database e vengono comparate o aggiunte a quelle già esistenti, restituendo un avviso di sicurezza positivo o negativo all’utente.

Questa nuova versione di Play Protect debutterà in India per poi espandersi nel resto del mondo nei mesi successivi, potenzialmente entro fine 2023. Si tratta di una grande aggiunta per il robottino verde e, per questa ragione, speriamo di ottenerla il prima possibile anche sul nostro mercato.