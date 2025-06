Google regala Gemini for Education alle scuole, ecco cosa cambia

Google è pronta a trasformare l’istruzione regalando alle scuole l’accesso gratuito al suo modello AI più avanzato, Gemini 2.5 Pro. Ora i professori possono generare lezioni automaticamente, gli studenti creare quiz su misura, e tutti produrre video educativi con l’intelligenza artificiale. È un vero salto nel futuro.

Google lancia Gemini for Education per studenti e insegnanti

Invece di vendere questi strumenti costosi alle scuole, Google ha scelto una strada diversa: offrirli gratis. Gemini for Education include accesso al modello premium Gemini 2.5 Pro senza costi aggiuntivi per tutte le scuole che già usano Google Workspace for Education. Normalmente, questa tecnologia costa centinaia di euro al mese per utente.

Perché questa generosità improvvisa? Google sa che chi cresce usando i suoi strumenti difficilmente cambierà da adulto. È un investimento a lungo termine camuffato da beneficenza. Ma ai professori e agli studenti poco importa.

Gemini in the Classroom ora include oltre 30 nuove funzioni progettate per velocizzare la preparazione delle lezioni. Non sono semplici suggerimenti, ma veri e propri assistenti intelligenti. Serve una lista di vocaboli per la lezione di domani? L’AI la genera in pochi secondi. Si deve creare un quiz su Shakespeare? Gemini analizza il testo e prepara domande di diversi livelli di difficoltà.

Il bello è che i professori possono creare i loro “esperti AI” personalizzati (chiamati Gems) e condividerli con i colleghi..

Per gli studenti over 18, Google ha introdotto Gemini Canvas, che genera quiz personalizzati su qualsiasi argomento, per verificare quello che si è capito davvero. Ma la novità più interessante sono i Video Overview di NotebookLM. Si caricano le proprie fonti di studio e l’AI crea video educativi brevi e coinvolgenti che spiegano i concetti chiave. Inoltre, NotebookLM sarà disponibile per studenti di tutte le età attraverso i loro account scolastici.

Google Vids con Veo 3

Google Vids ora include Veo 3, che può creare effetti sonori di 8 secondi per video educativi. Sembra poco, ma basta immaginare a-le presentazioni scolastiche. Finalmente è possibile aggiungere audio professionale senza dover cercare file musicali royalty-free.

Gemini in Forms rivoluziona la creazione di quiz e sondaggi. Si carica un PDF o una presentazione PowerPoint e l’AI genera automaticamente domande pertinenti. Poi analizza le risposte e fornisce un riassunto dei risultati.

La strategia nascosta di Google

Questi strumenti non sono solo utili. Una volta che professori e studenti si abituano a avere un assistente AI che risolve ogni problema educativo, sarà impossibile tornare indietro. Google sta creando una generazione che considera l’AI non un extra, ma una necessità.

Ma se l’AI genera quiz, riassunti, spiegazioni e contenuti, gli studenti imparano davvero o diventano solo bravi a usare l’AI? E i professori mantengono le loro competenze pedagogiche o diventano semplici supervisori di macchine?

Google ha incluso guide per l’alfabetizzazione AI e politiche di contenuto più severe per i più giovani, ma la domanda rimane: stiamo formando pensatori critici o utenti dipendenti dall’AI? Ai posteri, l’ardua sentenza…