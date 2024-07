Google, ricavi record grazie a Search e AI

Alphabet, la società madre di Google, ha recentemente pubblicato il rapporto sugli utili del secondo trimestre, rivelando un impressionante risultato di quasi 85 miliardi di dollari di entrate negli ultimi mesi. Questo rappresenta un aumento del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, evidenziando la solidità e la crescita continua dell’azienda.

Search e il cloud computing trainano la crescita

La divisione Search di Google si è dimostrata ancora una volta il motore principale della crescita, generando ben 48,5 miliardi di dollari di entrate. Questo risultato sottolinea l’importanza e la popolarità dei servizi di ricerca di Google, che continuano a dominare il mercato.

Allo stesso tempo, la divisione cloud di Google ha raggiunto un traguardo significativo, superando per la prima volta i 10 miliardi di dollari di entrate e generando un profitto operativo di un miliardo di dollari. Durante la telefonata sui guadagni, il CEO di Google Sundar Pichai ha sottolineato il successo delle soluzioni di AI generativa dell’azienda per i clienti Cloud, che hanno già generato miliardi di ricavi e sono utilizzate da oltre 2 milioni di sviluppatori.

L’innovazione nell’AI come chiave del successo

Pichai ha sottolineato come Google stia lavorando per migliorare l’AI a tutti i livelli, dall’hardware al software, con l’obiettivo di creare sistemi di intelligenza artificiale sempre più potenti e avanzati. Il CEO di Google ha inoltre evidenziato come la lunga esperienza di Google nello sviluppo di infrastrutture computazionali su larga scala e i team interni di ricerca sull’AI rappresentino un solido vantaggio competitivo per l’azienda.

Grazie a questi asset, Google è infatti posizionata in modo ottimale per guidare l’evoluzione futura dell’AI e trarre il massimo beneficio dalle numerose opportunità offerte da questa tecnologia in rapidissima crescita. Nonostante alcune sfide iniziali con le AI overview nella ricerca (come la colla sulla pizza), Pichai ha affermato che questa funzionalità ha portato a un aumento dell’utilizzo di Search e a una maggiore soddisfazione degli utenti per i risultati.

Crescita in altre aree di Alphabet

Oltre alla ricerca e al cloud computing, altre aree di Alphabet hanno registrato una crescita significativa. L’attività pubblicitaria di Google è salita a 64,6 miliardi di dollari, mentre gli annunci su YouTube sono aumentati del 13% rispetto all’anno precedente, raggiungendo gli 8,6 miliardi di dollari. La divisione che comprende abbonamenti, piattaforme e dispositivi ha raggiunto i 9,3 miliardi di dollari.

Si prevede che Google registrerà un ulteriore incremento del business in seguito all’evento hardware di agosto, in cui verranno lanciati i nuovi Pixel 9 e Pixel 9 Pro Fold.