Durante le gare delle Olimpiadi 2024 di Parigi, trasmesse negli Stati Uniti da NBC, è stato trasmesso uno spot di 60 secondi dal titolo “Dear Sidney“. Google suggeriva ai fan di usare Gemini per scrivere una lettera ad una popolare star dell’atletica leggera. In seguito alle numerose critiche ricevute, l’azienda di Mountain View ha rimosso lo spot. Anche Apple ha commesso un errore simile.

Messaggio sbagliato o mal interpretato?

L’intenzione di Google era quella di pubblicizzare una delle capacità di Gemini, ma probabilmente ha completamente sbagliato soggetto. Nello spot, una bambina chiede a suo padre di aiutarla a scrivere una lettera al suo idolo, ovvero Sidney McLaughlin-Levrone, detentrice del record del mondo dei 400 metri ostacoli.

Come si può vedere nel video, il genitore usa Gemini per scrivere la lettera, inserendo il seguente prompt:

Help my daughter write a letter telling Sydney how inspiring she is and be sure to mention that my daughter plans on breaking her world record one day (Aiuta mia figlia a scrivere una lettera per dire a Sydney quanto sia fonte di ispirazione e assicurati di menzionare che mia figlia ha intenzione di battere il suo record mondiale un giorno).

Dopo la trasmissione dello spot, i social network sono stati invasi da critiche feroci, in quanto una macchina non potrà mai sostituire l’essere umano in un’attività così personale. Come ha scritto una giornalista del Washington Post, in futuro Gemini verrà usato anche per le proposte di matrimonio o per esprimere l’amore dei figli verso i genitori?

In seguito ai feedback negativi, Google ha rimosso lo spot (è ancora disponibile su YouTube). L’azienda di Mountain View ha spiegato che Gemini non può sostituire la creatività umana. Lo scopo era mostrare che il chatbot può essere usato per scrivere una bozza, quindi come punto di partenza di una lettera.

Anche Apple ha dovuto rimuovere da YouTube uno spot relativo alla serie TV “The Underdogs: OOO (Out Of Office)” ambientata in Thailandia. Erano stati utilizzati diversi stereotipi sbagliati sulla popolazione thailandese. Molti utenti hanno consigliato di boicottare Apple e acquistare solo dispositivi Android. Per l’azienda di Cupertino si tratta del secondo “epic fail” del 2024, dopo quello dello spot sul nuovo iPad Pro.