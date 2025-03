Google risolve il bug che bloccava i Chromecast

Lo scorso weekend, il Chromecast ha dato il benservito a molti utenti, a causa dell’errore “untrusted device” (dispositivo non attendibile). Il bug ha colpito soprattutto i modelli di seconda generazione e i Chromecast Audio. Ma ora Google corre ai ripari.

Google risolve i problemi di Chromecast: in arrivo la patch, ma occhio ai reset

La causa del problema non è stata ufficialmente chiarita da Google. Ma secondo un utente di Reddit, potrebbe trattarsi di un certificato integrato nei dispositivi che è scaduto. Insomma, una svista che ha mandato in tilt i Chromecast in tutto il mondo. Google ha annunciato di aver iniziato a rilasciare una correzione, che verrà completata nei prossimi giorni. Perché arrivi, però, il Chromecast deve essere connesso.

Chi nel frattempo ha fatto il ripristino alle impostazioni di fabbrica, potrebbe ancora avere problemi a riconfigurare il dispositivo. Google ci sta lavorando e promette aggiornamenti sul suo forum di supporto. Intanto, un utente di Reddit ha condiviso alcuni passaggi da provare.

Casting interrotto, gli utenti su tutte le furie

Il blocco improvviso del Chromecast ha fatto infuriare un sacco di gente. All’improvviso, niente più streaming sulla TV. Una vera seccatura, soprattutto per chi usa questo dispositivo quotidianamente. C’è chi si è sfogato sui social, chi ha tempestato di richieste l’assistenza Google. Qualcuno ha anche pensato di buttare il Chromecast e passare alla concorrenza. Ma la maggior parte ha atteso con ansia una soluzione da Mountain View.

Ma Google non è rimasto con le mani in mano. Una volta individuato il problema, i tecnici si sono messi all’opera per risolverlo. E ora la patch sta per essere rilasciata a tutti i dispositivi interessati dal bug. Magari, con un po’ di attenzione in più, il disservizio poteva essere evitato.