Nuovo Chromecast di Google in arrivo? Spunta nel codice dell'app

Google non si ferma mai e continua a lavorare sui suoi dispositivi di streaming. Secondo alcune indiscrezioni, l’azienda starebbe testando dei nuovi Chromecast con Google TV per il 2024, che avrebbero un telecomando con più funzioni e un enigmatico pulsante a forma di stella.

Nuovi codici nell’app di Google Home

La fonte di queste indiscrezioni sono nuovi codici scovati nell’app Google Home, che consente di controllare i dispositivi Google da smartphone e tablet. A gennaio era apparso il codice “YTC“, mentre di recente ne è spuntato un altro, “YTD“. Questi identificano i dispositivi Chromecast con Google TV, mentre i modelli attuali 4K e HD hanno codici “YTV” e “YTB”.

I codici dei dispositivi con Google TV di altre marche sono molto diversi, come confermato dal sito 9to5Google che ha analizzato il codice. Tutto farebbe pensare quindi che Google stia testando nuove versioni di Chromecast con telecomando aggiornato, in vista di un probabile lancio nel 2024.

Un telecomando con più pulsanti e uno a forma di stella

Questi codici suggeriscono che Google stia lavorando su dei nuovi Chromecast con Google TV, che potrebbero essere lanciati nel 2024. Già a settembre era trapelata l’immagine di un telecomando con più pulsanti, tra cui uno a forma di stella. Questo potrebbe essere il telecomando dei nuovi Chromecast.

A cosa serve il pulsante a forma di stella? Non si sa ancora con certezza, ma potrebbe essere una sorta di preferito, per accedere velocemente ai canali, alle serie o ai contenuti che si stanno guardando. Tuttavia, questa funzione potrebbe essere in contrasto con la logica dei dispositivi di streaming, che vogliono che l’utente passi dalla home page, dove ci sono le pubblicità e i contenuti sponsorizzati.

Non ci sono molte informazioni sull’hardware dei nuovi Chromecast con Google TV, ma è probabile che non si tratti di modelli entry-level, visto che ormai i televisori 4K sono sempre più diffusi. Si può ipotizzare che i nuovi Chromecast abbiano un processore più veloce, supporto per HDR, Dolby Atmos, WiFi 6 o 7 e più memoria interna.

Quando arriveranno i nuovi Chromecast con Google TV?

Non c’è una data ufficiale per l’annuncio dei nuovi Chromecast con Google TV, ma si può pensare che Google li presenti insieme ai nuovi Pixel, come ha fatto in passato. Oppure potrebbe anticipare il lancio a questa primavera, per cogliere di sorpresa la concorrenza.