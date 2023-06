Google Search: arriva il drag and drop su mobile

Dopo l’introduzione delle novità di marzo scorso per la verifica delle informazioni online, stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, Google sta sperimentando l’implementazione del drag andr drop nella versione mobile di Google Search. Agli utenti viene infatti concessa la possibilità di trascinare un’immagine o una porzione di testo selezionata da un risultato nella casella di ricerca.

Google Search: drag and drop per immagini e testo su mobile

Al momento non è chiaro se si tratti di un test destinato a specifici utenti oppure se sia già stata avviata la fase di rollout e ben presto la feature sarà servibile da parte di chiunque. Allo stato attuale delle cose, infatti, i riscontri sono troppo bassi per farsi un’idea precisa della cosa.

Coloro che hanno avuto modo di testare la funzione, però, segnalano che c’è qualche problema. il drag and drop delle immagini funziona, ma l’app si limita a cercare di lanciare Lens senza riuscirci e la procedura viene interrotta. Con il testo, invece, le cose vanno meglio, in quanto l’app suggerisce di provare il drag and drop quando si preme a lungo su un’immagine o si seleziona del testo oppure un URL.

Attualmente, inoltre, la novità pare interessare solo i dispositivi Android e non è dato sapere se verrà aggiunta pure su altre piattaforme oppure no.

Da tenere presente che su desktop, usando Google Search da browser, è già possibile selezionare porzioni di testo con il mouse e trascinare quest’ultimo nella casella di ricerca, ma purtroppo il testo preesistente non viene eliminato in modo automatico.