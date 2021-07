Google Segnalibri (Bookmarks) chiuderà a settembre

Un altro ramo secco sta per essere tagliato dal folto albero di bigG: il gruppo di Mountain View ha fissato per il 30 settembre 2021 l'addio a Google Segnalibri, come si legge nell'avviso che compare visitando la homepage del servizio.

Addio a Google Segnalibri: lo stop a fine settembre

Bookmarks, questo il suo nome in inglese, non è la più nota né la più utilizzata tra le piattaforme lanciate nel tempo dal colosso californiano, ma è attiva da ben 16 anni. A differenza di quanto potrebbe suggerire l'appellativo, non si tratta di una cartella per i preferiti di Chrome, bensì una raccolta di link accompagnati da nome, etichetta e descrizione. Metà del messaggio condiviso nemmeno è tradotta nella nostra lingua, rimediamo qui sotto.

Dopo il 30 settembre 2021, Google Segnalibri non sarà più supportato. Per salvare i tuoi segnalibri, fai click su “Esporta segnalibri”.

In seguito alla comparsa della notizia, bigG ha sottolineato che I tuoi luoghi di Google Maps non saranno interessati dalla chiusura, continuando a essere disponibili anche in seguito allo stop previsto per Segnalibri.