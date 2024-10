Google Shopping: ricerca IA e feed personalizzato

L’azienda di Mountain View ha annunciato l’arrivo di una migliore esperienza di acquisto con Google Shopping, sfruttando l’intelligenza artificiale. Grazie alla combinazione di oltre 45 miliardi di prodotti dello Shopping Graph con i modelli Gemini, gli utenti potranno sfruttare una “shopping home” personalizzata (al momento solo negli Stati Uniti) su app e web nelle prossime settimane.

Più IA in Google Shopping

Quando l’utente effettua una ricerca, nella parte superiore della pagina viene mostrato un carosello di prodotti. Subito sotto c’è un riassunto generato dall’intelligenza artificiale che fornisce informazioni aggiuntive (ad esempio spiega quale indumento è più adatto per un particolare clima).

I risultati possono essere filtrati in base a varie preferenze, come stile, materiali e prezzo. Nella pagina ci sono inoltre i suggerimenti personalizzati (immagini e video dei prodotti da YouTube) basati sulle preferenze e le ricerche precedenti. L’utente può indicare se vuole più o meno risultati simili, toccando i pulsanti “pollice su” e “pollice giù”.

Ovviamente è necessario effettuare il login con l’account Google. I risultati personalizzati possono essere disattivati nelle impostazioni. Google Shopping include inoltre la comparazione e il tracciamento dei prezzi, oltre ad una nuova pagina per le offerte personalizzate.

L’azienda di Mountain View sottolinea che i riassunti IA sono una “sperimentali”, quindi potrebbero contenere errori. In tal caso, gli utenti possono inviare un feedback tramite il menu visibile cliccando sui tre puntini in alto a destra.

Non è noto se e quando le novità arriveranno in Italia. La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha recentemente confermato la multa da 2,42 miliardi di euro per abuso di posizione dominante. Google Shopping deve inoltre rispettare il Digital Markets Act in Europa, quindi è vietato dare preferenza ai propri servizi per danneggiare la concorrenza.