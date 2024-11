Google sospende le inserzioni politiche in Europa

Google ha annunciato che non mostrerà più le inserzioni politiche in Europa. L’azienda di Mountain View non consentirà inoltre la pubblicazione di video promozionali su YouTube. La decisione è dovuta all’incertezza normativa introdotta dal nuovo regolamento che verrà applicato a partire da ottobre 2025.

Niente advertising politico in Europa

Google sottolinea che i cittadini possono accedere a informazioni affidabili e di alta qualità durante le elezioni che si svolgono in tutto il mondo. A partire dal 2019 sono state introdotte diverse misure per garantire la massima trasparenza, come l’indicazione di chi ha pagato per un’inserzione, dei dati degli utenti che possono essere utilizzati e dei requisiti per i contenuti sintetici.

Secondo l’azienda californiana, il nuovo regolamento su trasparenza e targeting della pubblicità politica “introduce nuove sfide operative significative e incertezze legali per gli inserzionisti e le piattaforme“. Come aveva già evidenziato a febbraio 2023, Google ritiene che la definizione di pubblicità politica sia troppo ampia, quindi è difficile identificare chiaramente quale inserzione rientra nella categoria. Mancano inoltre dati affidabili che consentono un’identificazione accurata degli annunci pubblicitari correlati a qualsiasi elezione locale, regionale o nazionale.

Per questi motivi, Google non mostrerà più inserzioni politiche in Europa e video promozionali politici a pagamento su YouTube. La stessa decisione è stata presa in Francia, Canada e Brasile. L’azienda di Mountain View comunicherà la data esatta nei prossimi mesi (in ogni caso prima dell’applicazione del nuovo regolamento).

Google avverte che l’assenza di informazioni rilevanti e affidabili durante i periodi elettorali potrebbe comportare un aumento delle fake news (ogni riferimento a X è puramente casuale, ndr), quindi cercherà di trovare una soluzione insieme a legislatori e inserzionisti.