Google Stadia potrebbe supportare i giochi Windows

Gli appassionati giocatori di Google Stadia che al contempo amano pure i giochi per i sistemi operativi di casa Microsoft saranno senz’altro piuttosto felici di sapere che gli sviluppatori del servizio pare che abbiano messo a punto una nuova tecnologia basata su Linux grazie alla quale dovrebbe essere possibile usare i giochi per PC Windows attraverso la celebre piattaforma di cloud gaming.

Google Stadia: giochi per PC Windows in arrivo

La presentazione dovrebbe avvenire in occasione del Games Developer Summit fissato per il 15 marzo ormai alle porte. Gli utenti di Reddit hanno infatti scoperto che uno sviluppatore del Google Stadia Porting Platform Team fornirà una panoramica dettagliata sulla tecnologia alla base di una soluzione di Google che permette di eseguire dei giochi per Windows non modificati su Stadia.

Con ogni probabilità si tratterà di un layer di compatibilità e non di un vero e proprio emulatore, similmente a quanto fatto da Valve con Steam Deck.

Qualora una soluzione del genere venisse effettivamente confermata, non solo per il testing ma anche e soprattutto per il pubblico, andrebbe ad aprire le porte all’arrivo di tantissimi nuovi giochi su Stadia, visto e considerando che ciò renderebbe le operazioni di conversione da una piattaforma all’altra praticamente superflue.

Ricordiamo che “big G” ha lavorato davvero tanto in questi anni per fare in modo da portare quanti più titoli è possibile sulla propria piattaforma, ma molti sviluppatori hanno comunque preferito evitare di darsi al porting e proprio per questo il catalogo di Stadia, sebbene ricco, non è poi così variegato come quello che può invece offrire la concorrenza.