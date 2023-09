Google svela Play Report: gli Shorts arrivano nel Play Store per le app

I video brevi stanno conquistando i social. Dopo Vine abbiamo assistito al boom di piattaforme ormai divenute colonne portanti di Internet, in primis TikTok. YouTube ha seguito l’esempio del servizio cinese includendo gli Shorts al sito e all’app, mentre Instagram si è convertita da un social per fotografi all’alternativa occidentale della stessa TikTok. Nel caso specifico di Google, mentre continuano ad arrivare novità importanti per Shorts, internamente si pensa anche all’implementazione dei video brevi in altri canali inattesi, tra cui il Play Store per applicazioni Android.

Google Play Store accoglie gli Shorts: ecco come

Il Google Play Store è un tesoro di app, ma può essere difficile trovare le vere gemme da scaricare sul proprio smartphone, tra videogiochi e applicazioni utility, o social particolari ben distanti dai classici Facebook e Twitter/X. Per cercare più facilmente app di potenziale interesse, pertanto, Google Play sta lanciando una nuova serie di video chiamata “The Play Report”. Si tratta di filmati brevi come gli Shorts, che appaiono nella parte superiore della home page del Play Store.

Al momento il test riguarda esclusivamente utenti selezionati negli Stati Uniti e, con il trascorrere del tempo, arriveranno sempre più episodi con creator, esperti e anche utenti qualunque. Per ora sono disponibili soltanto video di lancio, ma nelle prossime settimane verranno rilasciati nuovi episodi più interessanti, fino all’arrivo anche nel resto del mondo.

Nei video non mancheranno quindi pulsanti per scaricare e installare rapidamente i servizi promossi. Così facendo, Google vuole ridurre il tempo necessario per la ricerca di app e giochi degni di nota, portandogli agli utenti con pochi tap dello smartphone.