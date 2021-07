Google in tribunale a settembre per la multa del 2018

Il CEO Sundar Pichai aveva preannunciato ricorso subito dopo l'annuncio della multa da 4,34 miliardi di euro inflitta dalla Commissione europea tre anni fa. Secondo le fonti della Reuters, Google inizierà la sua battaglia legale contro la decisione a fine settembre, quando inizieranno le udienze presso il tribunale dell'Unione Europea.

Google vs UE: scontro di cinque giorni

La vicenda è ormai nota a tutti, in particolare agli utenti Android che hanno visto comparire il famoso “choice screen“. La Commissione europea ha sanzionato Google a luglio 2018 per abuso di posizione dominante nel mercato dei sistemi operativi e delle ricerche. L'azienda di Mountain View ha imposto ai produttori di preinstallare Google Search e Chrome, impedendo agli utenti di scegliere servizi e app alternative.

Oltre che pagare la multa di 4,34 miliardi di euro, Google ha dovuto anche implementare una schermata che consente di scegliere altri browser e motori di ricerca. Ciò è avvenuto l'anno successivo, ma i concorrenti hanno criticato la modalità usata (asta) per selezionare i provider da visualizzare. A partire dal 1 settembre, l'elenco verrà aggiornato sulla base del market share (dati di StatCounter).

Google aveva subito criticato la decisione della Commissione europea, affermando che con l'arrivo di Android ci sono più scelte per gli utenti. Gli avvocati dell'azienda californiana si preparano quindi alla battaglia legale che dovrebbe iniziare il 27 settembre. Il giudice ascolterà le parti durante le udienze che si svolgeranno in cinque giorni. Al momento non ci sono date fissate dal tribunale.