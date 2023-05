Google TV: aggiornamento migliora performance e archiviazione

Ancora una volta i dispositivi Google TV ricevono un aggiornamento molto interessante e utile, per la gioia degli utenti: dopo l’introduzione del nuovo design in Italia e nel resto del mondo, a partire da oggi i Google TV miglioreranno lato performance grazie all’ottimizzazione sul fronte archiviazione e l’aggiunta dell’ibernazione automatica delle applicazioni.

Google TV migliora con nuovo update

Dalla giornata odierna, 3 maggio 2023, come ripreso da 9to5Google la società di Mountain View sta rilasciando gradualmente su tutti i dispositivi compatibili – compreso Chromecast con Google TV – un update che si focalizza sulle prestazioni e sullo spazio di archiviazione, al fine di migliorare l’esperienza d’uso e consentire un consumo di risorse nettamente inferiore.

Sul primo fronte, Google afferma che l’aggiornamento eliminerà il tempo di attesa per la riattivazione del dispositivo con tale sistema operativo, nonché la latenza tra la pressione di un pulsante e le azioni che si svolgono sullo schermo.

Sul secondo fronte, invece, Google TV da questi giorni ibernerà automaticamente le app che non sono state utilizzate negli ultimi 30 giorni, disinstallando l’app ma mantenendo i dati locali più importanti salvati affinché, al momento del riutilizzo, il servizio ritorni allo stato precedente. Si tratta di una funzionalità che già abbiamo visto su Android, ma solo nelle ultime versioni: anche in questo caso, è necessario essere in possesso di un dispositivo Google TV con Android TV 12.

Infine, l’azienda afferma che gli Android App Bundles sul sistema operativo Android TV/Google TV porteranno a una riduzione della dimensione delle app TV del 25% circa, evitando così l’uso di spazio d’archiviazione in eccesso.