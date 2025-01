Google TV, i comandi vocali in linguaggio naturale con Gemini

Il 2025 è appena iniziato e il CES sta per aprire i battenti oggi, 7 gennaio. Ma le novità non aspettano… Big G ha già annunciato l’arrivo di Gemini su Google TV sul suo blog.

Con Gemini si potrà parlare alla TV come se si stesse chiacchierando con un amico, usando frasi semplici, come “Mi consigli un bel film d’azione stasera?” Oppure: “Ci sono nuove serie interessanti da guardare?“. Niente più comandi robotici e impersonali.

Gemini rivoluzionerà la Google TV con i microfoni a lungo raggio e sensori di prossimità

La nuova generazione di dispositivi Google TV sarà dotata di microfoni a lungo raggio e sensori di prossimità. Tradotto: si potrà parlare alla TV da ogni angolo del salotto e lei sarà sempre in ascolto. Non ci sarà più bisogno di un telecomando o di riptere “Hey Google” ogni volta.

Google ha anche mostrato in anteprima una nuova esperienza “ambient” che sfrutta i sensori di prossimità, gli stessi che spengono lo schermo dello smartphone quando si avvicina all’orecchio. Quando non si usa attivamente la TV, si vedranno dei widget personalizzati con aggiornamenti meteo e notizie. E quando si lascia la TV in standby, si trasformerà in una cornice digitale con salvaschermo e opere d’arte generati dall’AI. È la nuova modalità “always-on” di Google TV.

Consigli su misura grazie all’AI

Ma la vera magia di Gemini sta nella sua capacità di capire i nostri gusti. Analizzando cosa si guarda e cosa piace, sarà in grado di suggerire film e serie TV su misura. Niente più scroll infinito alla ricerca di qualcosa di interessante: ci penserà Gemini a proporre il meglio del meglio.

Disponibilità e compatibilità

Google ha annunciato che Gemini arriverà nel corso dell’anno su alcuni modelli selezionati di Google TV, prodotti da brand come Sony, Hisense e TCL. Insomma, con Gemini la TV diventa sempre più intelligente, ma soprattutto sempre più “umana”.