Google TV, arriva funzione di condivisione film e serie TV

Google ha lanciato una nuova versione dell’app Google TV per condividere i contenuti con gli amici e i familiari in modo semplice e spontaneo. L’aggiornamento è già disponibile su Android e iOS.

La nuova funzione di condivisione, scovata da 9to5Google, assume la forma di un’icona nell’angolo in alto a destra dell’interfaccia, quando si visualizzano informazioni su un film o un episodio. Come funziona? Niente di più semplice: basta premere questa icona, per generare un link accompagnato da un’attraente miniatura che mostra il contenuto.

Google TV semplifica la condivisione di film e serie con amici e familiari

Tuttavia, questa nuova funzione presenta dei limiti che non sono di poco conto. I destinatari, infatti, devono avere installato l‘applicazione Google TV per accedere ai contenuti condivisi. Senza l’applicazione… no party. Saranno reindirizzati all’App Store su iOS, al Play Store su Android o al sito web dell’app da un computer.

È importante notare che la condivisione non dà ovviamente accesso al contenuto stesso. Gli utenti dovranno comunque avere gli abbonamenti necessari o acquistare i contenuti per poterli vedere. Per una condivisione più completa all’interno di un nucleo familiare, Google consiglia di utilizzare gli strumenti della Libreria di famiglia, progettati appositamente per la condivisione familiare.

Questo aggiornamento fa parte di una serie di miglioramenti in corso per l’ecosistema di Google TV. Di recente, anche la versione TV dell’app ha ricevuto un aggiornamento che consente di seguire l’avanzamento degli aggiornamenti dell’app.

Il nuovo Google TV Streamer di Big G

Anche se la necessità di avere l’applicazione installata può sembrare restrittiva, questa nuova funzione risponde a una crescente domanda di condivisione sociale quando si consumano contenuti multimediali. Facilita le raccomandazioni tra amici e consente di avviare conversazioni sui contenuti condivisi, rafforzando l’aspetto comunitario dell’esperienza di Google TV. Buone notizie, quindi, visto che Google prevede grandi cambiamenti per il futuro di Google TV, in particolare grazie al nuovo Google TV Streamer.