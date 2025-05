Google userà i chip Tensor almeno sino a Pixel 14

Secondo un nuovo report diffuso nelle scorse ore, Google ha bloccato la produzione dei suoi chip Tensor per gli smartphone Pixel almeno sino alla generazione Pixel 14, accordandosi con TSMC almeno per i prossimi 3-5 anni.

Google: accordo con TSM per chip Tensor fino alla generazione Pixel 14

Andando maggiormente in dettaglio, in base a quanto riferito, Google e TSMC hanno siglato un accordo di partnership che dovrebbe coprire tra i 3 e i 5 anni, ma è altamente probabile che il periodo effettivo sarà quello più ampio, visto e considerato che viene fatto esplicito riferimento al Pixel 14. La serie Pixel 10 sarà la prima che adotterà chip realizzati da TSMC, per cui i Pixel della serie 14 ricadono esattamente all’interno del periodo di 5 anni.

Ricordiamo che precedenti indiscrezioni hanno suggerito che la progettazione del chip Tensor G5, destinato ad equipaggiare la già citata gamma Pixel 10, avverrà sul nodo a 3 nm di TSMC. L’adozione di un nuovo e più avanzato nodo di processo comporta vantaggi diretti sull’efficienza energetica e consente la realizzazione di chip con una densità di transistor superiore. In questo modo, si ottengono le prestazioni desiderate, ma con un minor consumo energetico, senza contare che diventa possibile ridurre le dimensioni fisiche dei chip, con benefici anche sul fronte dei costi produttivi. A parte ciò, è tuttavia bene tenere presente che le prestazioni in termini i velocità di un processore dipendono anche da altri elementi come le frequenze di clock operative, l’architettura e l’aggiornamento dei core CPU, nonché le ottimizzazioni a livello software e di sistema.