Google Voli, arriva la scheda per i biglietti aerei low cost

Big G sta introducendo una nuova funzionalità su Google Voli, pensata per semplificare la ricerca delle tariffe aeree più convenienti. L’azienda, infatti, ha appena annunciato l’aggiunta di una nuova scheda “cheapest” (più economico), che affianca le opzioni già esistenti sulla piattaforma.

Google Voli, nuova scheda per trovare i biglietti più economici

In precedenza, Google Voli metteva in evidenza le opzioni considerate “migliori” in base a un equilibrio tra prezzo e convenienza. Tuttavia, l’azienda ha riconosciuto che per alcuni viaggiatori il risparmio potrebbe essere la priorità assoluta, anche a scapito di una minore comodità. La nuova scheda “più economico” va incontro a questa esigenza, mostrando i prezzi più bassi disponibili per un determinato itinerario.

Cliccando sulla scheda “più economico”, gli utenti potranno visualizzare una serie di alternative per ridurre i costi del viaggio. Tra queste, potrebbero essere suggeriti siti di prenotazione di terzi che offrono tariffe inferiori rispetto a quelle delle compagnie aeree stesse. Inoltre, potrebbe essere proposto di tornare in un aeroporto diverso da quello di partenza, ma sempre nella stessa città, come ad esempio partire da Malpensa a Milano e rientrare a Orio al Serio.

Soluzioni creative per i viaggiatori attenti al budget

Google sottolinea che alcune delle opzioni presentate nella nuova scheda potrebbero essere considerate “creative”, poiché includono soluzioni come scali più lunghi, trasferimenti autonomi con la prenotazione di due voli in coincidenza o l’acquisto di diverse tratte del viaggio attraverso più compagnie aeree o piattaforme di prenotazione.

L’obiettivo di questa funzione è quello di fornire ai viaggiatori attenti al budget una panoramica completa delle alternative più economiche, permettendo loro di valutare i compromessi necessari per risparmiare sul costo complessivo del viaggio. D’ora in avanti quindi, sarà chi viaggia scegliere cos’è meglio per sé.