Google Wallet avviserà sui biglietti se si è nelle vicinanze

Google Wallet diventa ancora più intelligente. Quante volte sarà capitato di avere un biglietto per un concerto o un evento salvato nel proprio smartphone e di dimenticarsene completamente fino all’ultimo momento? Bene, Google ha pensato a una soluzione brillante per evitare di ritrovarsi a correre all’impazzata verso la sede dell’evento!

Nell’ultima applicazione Android di Google Wallet v24.44.695355101 Android Authority ha scovato diverse stringhe di codice che suggeriscono l’imminente funzione “Notifiche nelle vicinanze” del portafoglio digitale di Big G. Attualmente Google invia agli utenti notifiche sui voli (tre ore prima), sui biglietti per gli eventi (il giorno stesso) e su altri pass come quelli per il parcheggio, l’assicurazione e così via, che non sono basati sulla posizione.

Google Wallet, notifiche per i biglietti quando ci si trova vicino la location di un evento

La nuova funzione “Notifiche nelle vicinanze” che verrà introdotta nella popolare app Google Wallet sarà un vero salvavita per tutti gli utenti smemorati. In pratica, quando ci si trova nelle vicinanze del luogo di un evento per cui si ha un biglietto, si riceve una notifica sul proprio smartphone che ricorderà di avere il ticket proprio lì, nel portafoglio digitale.

L’aspetto ancora più interessante è che si può scegliere per quali biglietti o pass attivare le notifiche smart. Magari per quel concerto a cui si tiene tanto ci si può assicurare di ricevere un promemoria, mentre per l’abbonamento del bus basterà avere il biglietto a portata di mano senza bisogno di un avviso. Con Google Wallet, si avrà il pieno controllo delle notifiche e si possono adattare in base alle diverse esigenze.

Quando arriverà la nuova funzione di notifica?

La funzione “Notifiche nelle vicinanze” di Google Wallet è in fase di sviluppo e non è disponibile per nessun utente. Tuttavia, sembra che sia pronta per essere introdotta con un aggiornamento futuro.