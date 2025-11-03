Google Wallet, arriva il pagamento rapido per i trasporti pubblici

C’è una cosa che accomuna tutti, da Roma a Tokyo: quella corsa disperata per passare i tornelli della metro prima che il treno chiuda le porte. Sbloccare il telefono, aprire l’app, cercare la carta giusta tra venti tessere fedeltà e due bancomat, un’odissea quotidiana. Google Wallet ha finalmente deciso di risolvere questo incubo quotidiano con una funzione che molti aspettavano da tempo.

La novità si chiama Express Transit Card e fa esattamente quello che suggerisce il nome. Permette di pagare i biglietti dei mezzi pubblici senza sbloccare il telefono, senza PIN, senza riconoscimento facciale, senza nulla. Basta toccare il lettore e basta.

Google Wallet copia Apple e fa bene

Attualmente Google Wallet supporta già il pagamento dei trasporti pubblici, sia tramite carte contactless che con titoli di trasporto salvati nell’app. Si può anche disattivare la verifica d’identità per i pagamenti dei biglietti. Il problema è che si hanno più carte nel portafoglio digitale, quindi selezionare quella giusta ogni volta diventa un’impresa.

La funzione è stata scovata da Android Authority nella versione 25.43.826060251. Express Transit Card permetterà di impostare una carta dedicata ai trasporti pubblici che funzionerà senza sbloccare il telefono, senza biometria, senza niente. Basta avvicinare lo smartphone al lettore e si è dentro. Come sarebbe dovuto essere da sempre. Questa funzione, infatti, esiste già su iPhone e Apple Watch da anni, dove si chiama Transport Express. Ma va bene così, perché copiare le cose buone è intelligente, non vergognoso.

L’evoluzione di Google Wallet

Google Wallet è diventato nel tempo molto più di un semplice portafoglio digitale per carte di credito. Ci si può mettere biglietti del cinema, pass per concerti, la chiave magnetica dell’hotel, le carte fedeltà del supermercato e persino i buoni pasto.

Negli ultimi mesi Google ha continuato ad aggiungere funzioni, come le notifiche di prossimità che avvisano quando si è vicino a un negozio dove si ha una carta fedeltà, la possibilità di rinominare le carte per ritrovarle più facilmente, e presto un sistema di preferiti per mettere in cima quelle che si usano più spesso.

Disponibilità

Express Transit Card non è ancora disponibile per tutti, è stata scoperta nell’ultima versione beta dell’app, ma dovrebbe arrivare presto per tutti gli utenti Android.