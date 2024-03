Google Wallet supporterà i file di Apple Wallet

Google Wallet si appresta a diventare molto più utile per la gestione dei pass, visto e considerando che l’app si appresta ad implementare il supporto per gli stessi file utilizzati da Apple Wallet.

Google Wallet: supporto per i file pkpass

Per chi non ne fosse a conoscenza o non lo ricordasse, Google Wallet consente di creare una versione digitale del portafoglio reale degli utenti, sostituendo le carte di credito fisiche con il chip NFC dello smartphone e memorizzando una versione digitale della patente di guida in alcuni stati. Oltre a ciò, consente di conservare i pass, vale a dire le versioni digitali dei biglietti e le carte d’imbarco da usare quando si è in giro senza dover portare con sé “scartoffie” varie.

Google Wallet risulta quindi estremamente comodo ed efficiente in una gran varietà di circostanze, ma ben presto lo sarà ancora di più, visto e considerato che Google sta lavorando per portare il supporto per i file pkpass. Questi file vengono utilizzati per aggiungere pass ad Apple Wallet su iPhone.

Diversi utenti Android segnalano infatti che i file pkpass si stanno aprendo in Google Wallet, consentendo l’importazione dei pass di Apple Wallet all’interno dell’app con successo. La funzionalità non è ancora accessibile a tutti, ma sicuramente nel corso del prossime settimane lo sarà.

Da tenere presente che, sempre restando in tema di novità per Google Wallet, qualche mese addietro “big G” ha deciso di semplificare il processo di condivisione delle carte per l’imbarco e ancor prima erano iniziate a circolare voci in merito al supporto per i pagamenti tramite QR Code.