Pixel Watch 4: smartwatch più riparabile in assoluto

Google ha annunciato il Pixel Watch 4 a fine agosto. In base alle recensioni è uno dei migliori smartwatch sul mercato. Gli esperti di iFixit hanno assegnato al dispositivo indossabile un altro premio. È il più riparabile in assoluto, nonostante le sue piccole dimensioni.

Ottimo design e massima riparabilità

Il Pixel Watch 4 è simile al modello precedente. Esternamente non si notano differenze, ma il design interno è stato completamente aggiornato per offrire il massimo in termini di riparabilità. Questa è sicuramente un’ottima notizia per gli utenti più esperti, considerato che maggioranza degli smartwatch raggiunge un punteggio di 3 o 4 su 10.

Come si può vendere nel video, l’interno del Pixel Watch 4 è facilmente accessibile. Basta togliere il cinturino e alcune viti per aprire la cover posteriore. Google non ha utilizzato colla o altre soluzioni complicate. Svitando altre viti si possono rimuovere il motore per le vibrazioni e la batteria.

Anche lo schermo può essere rimosso allo stesso modo. Per evitare l’ingresso di liquidi è stata usata una guarnizione ad anello, come nei tradizionali orologi subacquei (il Pixel Watch 4 ha ricevuto la certificazione IP68). Non è stato applicato nessun adesivo.

Sulla scheda madre sono saldati il processore Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 2, 2 GB di RAM LPDDR4X e 32 GB di memoria flash NAND. Google ha pubblicato anche i manuali di riparazione per i modelli da 41 e 45 millimetri.

Il termine del teardown, gli esperti di iFixit hanno assegnato al Pixel Watch 4 un punteggio di 9 su 10. È dunque lo smartwatch più riparabile sul mercato. Può essere acquistato dal 10 ottobre. I prezzi sono 399 euro (41 millimetri) e 449 euro (45 millimetri).