 Pixel Watch 4: smartwatch più riparabile in assoluto
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Pixel Watch 4: smartwatch più riparabile in assoluto

Grazie all'ottimo design interno, il Google Pixel Watch 4 è attualmente lo smartwatch più riparabile sul mercato (punteggio 9 su 10 di iFixit).
Pixel Watch 4: smartwatch più riparabile in assoluto
Tecnologia Mobile
Grazie all'ottimo design interno, il Google Pixel Watch 4 è attualmente lo smartwatch più riparabile sul mercato (punteggio 9 su 10 di iFixit).
iFixit

Google ha annunciato il Pixel Watch 4 a fine agosto. In base alle recensioni è uno dei migliori smartwatch sul mercato. Gli esperti di iFixit hanno assegnato al dispositivo indossabile un altro premio. È il più riparabile in assoluto, nonostante le sue piccole dimensioni.

Ottimo design e massima riparabilità

Il Pixel Watch 4 è simile al modello precedente. Esternamente non si notano differenze, ma il design interno è stato completamente aggiornato per offrire il massimo in termini di riparabilità. Questa è sicuramente un’ottima notizia per gli utenti più esperti, considerato che maggioranza degli smartwatch raggiunge un punteggio di 3 o 4 su 10.

Come si può vendere nel video, l’interno del Pixel Watch 4 è facilmente accessibile. Basta togliere il cinturino e alcune viti per aprire la cover posteriore. Google non ha utilizzato colla o altre soluzioni complicate. Svitando altre viti si possono rimuovere il motore per le vibrazioni e la batteria.

Anche lo schermo può essere rimosso allo stesso modo. Per evitare l’ingresso di liquidi è stata usata una guarnizione ad anello, come nei tradizionali orologi subacquei (il Pixel Watch 4 ha ricevuto la certificazione IP68). Non è stato applicato nessun adesivo.

Sulla scheda madre sono saldati il processore Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 2, 2 GB di RAM LPDDR4X e 32 GB di memoria flash NAND. Google ha pubblicato anche i manuali di riparazione per i modelli da 41 e 45 millimetri.

Il termine del teardown, gli esperti di iFixit hanno assegnato al Pixel Watch 4 un punteggio di 9 su 10. È dunque lo smartwatch più riparabile sul mercato. Può essere acquistato dal 10 ottobre. I prezzi sono 399 euro (41 millimetri) e 449 euro (45 millimetri).

Fonte: iFixit

Pubblicato il 13 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Pendrive 2-in-1 SanDisk da 128 GB: affare d'oro su Amazon

Pendrive 2-in-1 SanDisk da 128 GB: affare d'oro su Amazon
Apple M5: tre nuovi dispositivi entro questa settimana?

Apple M5: tre nuovi dispositivi entro questa settimana?
Apple Magic Keyboard con Touch ID a soli 84€ su Amazon, pochi pezzi

Apple Magic Keyboard con Touch ID a soli 84€ su Amazon, pochi pezzi
POCO F7 Ultra con 12+256 GB e potente AI a prezzo speciale: sconto lampo in scadenza

POCO F7 Ultra con 12+256 GB e potente AI a prezzo speciale: sconto lampo in scadenza
Pendrive 2-in-1 SanDisk da 128 GB: affare d'oro su Amazon

Pendrive 2-in-1 SanDisk da 128 GB: affare d'oro su Amazon
Apple M5: tre nuovi dispositivi entro questa settimana?

Apple M5: tre nuovi dispositivi entro questa settimana?
Apple Magic Keyboard con Touch ID a soli 84€ su Amazon, pochi pezzi

Apple Magic Keyboard con Touch ID a soli 84€ su Amazon, pochi pezzi
POCO F7 Ultra con 12+256 GB e potente AI a prezzo speciale: sconto lampo in scadenza

POCO F7 Ultra con 12+256 GB e potente AI a prezzo speciale: sconto lampo in scadenza
Luca Colantuoni
Pubblicato il
13 ott 2025
Link copiato negli appunti