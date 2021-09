Google Workplace, mattinata difficile per gli admin

Google ha notificato sulla propria Status Dashboard una lunga serie di problemi che avrebbe coinvolto un'ampia parte dell'utenza Google Workspace durante la notte. I problemi sono stati segnalati nella tarda serata di ieri e, al momento, non sarebbero ancora stati completamente risolti.

Google Workspace, problemi in via di risoluzione

Se questa mattina gli admin del servizio dovessero trovarsi di fronte un'interfaccia problematica, insomma, non possono far altro che attendere: i problemi di Google Workspace sono stati identificati nella cosiddetta “Admin Console” e per tutta la notte Google ha notificato i lavori in atto per la risoluzione del problema. La causa è stata infine identificata, ma si è portata appresso ulteriori problematiche: alcuni utenti potrebbero aver ricevuto anche un avviso di mancato pagamento.

In mattinata Google ha spiegato come l'accesso al servizio sia ormai abilitato, ma parte dell'utenza potrebbe ancora trovare messaggi di errore o estrema lentezza nel caricamento delle informazioni: la situazione è insomma in via di risoluzione, ma ci vorrà ancora qualche ora. Quante? Google spera di completare i lavori entro metà mattinata, ma sottolinea come i tempi potrebbero ulteriormente dilatarsi. Per gli admin il consiglio è di rinviare ad un altro momento ogni aggiornamento che debba essere apportato sulla console del proprio team.