Google Workspace: aumento di prezzo imminente

La suite delle applicazioni di produttività Google, detta anche Google Workspace, continua a essere protagonista di cambiamenti importanti nel corso del 2023. Lo scorso mese abbiamo accolto a braccia aperte un nuovo look e feature inedite per semplificare il flusso di lavoro. In questi giorni, invece, sfortunatamente dovremo accettare un aumento di prezzo importante per Google Workspace, annunciato ancora un mese fa.

Google Workspace costa di più

Gli utenti statunitensi già sono al corrente dei futuri prezzi mensili per accedere alla suite Workspace: se le offerte Starter, Standard e Plus costavano rispettivamente 6 dollari, 12 dollari e 18 dollari, da questi giorni passeranno a 7,20 dollari, 14,40 dollari e 21,60 dollari al mese. Si tratta di un aumento pari al 20%, valido esclusivamente per i piani base con tariffa mensile. Big G ha difatti già chiarito che non applicherà variazioni al piano annuale, che tuttavia potrà essere acquistato direttamente online senza contattare un rappresentante Google.

Purtroppo a oggi, a pochi giorni dall’applicazione di queste tariffe, non conosciamo l’esatto importo aggiornato per l’Italia. Stando a report precedenti, un portavoce dell’azienda avrebbe confermato un incremento di prezzo aggiuntivo dell’11% oltre al 20% annunciato negli Stati Uniti. In altri termini, Google Workspace costerà ancora di più in Italia e nei paesi del Vecchio Continente.

Il vero obiettivo della Grande G

Conoscendo questi dettagli, viene naturale osservare come questa modifica ai prezzi mensili sia una strategia di marketing molto specifica, per la quale Google vuole spingere i consumatori a impegnarsi a lungo termine con gli abbonamenti annuali, già confermati come più economici.

Ma si tratterà di una mossa efficace? Quanti clienti riusciranno a convincersi della necessità di un abbonamento annuale? Sarà interessante vedere cosa ci diranno i futuri dati finanziari pubblicati alla società di Mountain View.