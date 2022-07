Google Workspace: ottimizzazioni per tablet Android

Durante la conferenza Google I/O erano stati annunciati diversi miglioramenti per i tablet. L’azienda di Mountain View ha ora svelato le funzionalità di Google Workspace che sfruttano lo schermo più grande di questi dispositivi. Le prime app della suite per Android che verranno aggiornate sono Google Drive, Documenti, Fogli, Presentazioni e Keep.

Google Workspace: novità per tablet Android

A differenza di Apple, Google non ha investito molto sui tablet. Il Pixel C del 2015 non ha ottenuto un grande successo e ora l’azienda californiana vuole ritornare nel mercato con il Pixel Tablet (il precedente Pixel Slate è basato su Chrome OS), sul quale verrà installato Android 13 con specifiche ottimizzazioni per i tablet derivate da Android 12L.

Il multitasking è senza dubbio la funzionalità che può sfruttare al meglio lo schermo di un tablet. Gli utenti possono aprire contemporaneamente due app e affiancare le rispettive finestre. È quindi possibile trascinare testo e immagini da un’app all’altra, ad esempio da Chrome a Google Documenti o Fogli. In maniera analoga è possibile trascinare i file in Google Drive o link a file di Drive in Keep. Da quest’ultima è possibile trascinare le immagini in altre app.

Un’altra utile funzionalità è quella che permette di affiancare due finestre con Google Drive. È sufficiente scegliere la voce “Apri in una nuova finestra” nel menu con i tre puntini di ogni file. Ciò evita di tornare indietro più volte per aprire un’immagine o un documento.

Se viene collegata una tastiera al tablet è possibile inoltre utilizzare le scorciatoie supportate da Google Documenti, Fogli e Presentazioni. Le novità annunciate saranno disponibili nelle prossime settimane per Google Workspace con account personale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.