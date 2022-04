Google Workspace, suggerimenti in viola (questione di stile)

Google ha annunciato una serie di novità su Google Documenti per andare oltre quelli che erano fin qui stati meri suggerimenti grammaticali basati su refusi o errori nella composizione delle parole. La novità sta in veri e propri consigli stilistici, un modo per suggerire accorgimenti che possano migliorare l’impatto complessivo del testo composto.

A ben pensarci il tutto è paradossale: algoritmi istruiti dalla scrittura umana diventano istruttori a loro volta per migliorare i documenti scritti. Il tempo dirà quanto di buono ci sia in questo processo e quanto non possa portare ad omologazione stilistica e rischio di semplificazione. Tutto sta nella padronanza da parte dell’autore: in alcuni casi i suggerimenti stilistici saranno un modo per smussare evidenti imperfezioni, in altri casi saranno un orpello da ignorare e superare.

Suggerimenti in viola

Il suggerimento sarà caratterizzato da una sottolineatura di colore viola. Google Documenti andrà a segnalare nella fattispecie:

possibili sinonimi

possibili discorsi diretti

possibili riduzioni della lunghezza della frase

utilizzo di linguaggio più inclusivo

possibili parole inappropriate

Sarà l’account admin a poter attivare questa funzione su Workspace, così come sarà il singolo utente a poterla disattivare nel caso non la consideri utile per il proprio caso. Il rollout è iniziato il 31 marzo ed il tutto sarà disponibile all’intera community Workspace entro un paio di settimane.

Il problema stilistico è di grande spessore dal punto di vista linguistico. Come noto, infatti, lo stile anglosassone è decisamente più pragmatico e frammentato rispetto ai preziosismi di un buon italiano; al tempo stesso il contesto può pesare molto sulle parole utilizzate e sul ritmo che si imprime alle frasi. La sfida stilistica è insomma complessa, ma l’ambizione è virtuosa per uno strumento che vuol essere la base per documenti professionali resi quanto migliori possibili con l’assistenza del machine learning.