GPT Store: cosa c'è da sapere

Il GPT Store di OpenAI è finalmente arrivato. Questa piattaforma, unica nel suo genere, consentirà agli utenti di condividere o vendere i propri GPT. I clienti che hanno accesso al GPT Builder possono creare, pubblicare e monetizzare i loro modelli di GPT personalizzati. Tuttavia, la funzionalità per condividere i ricavi non è ancora operativa e non lo sarà a breve. Gli sviluppatori di terze parti dovranno pazientare qualche mese prima di poter essere remunerati per il loro lavoro.

Cos’è il GPT Store di OpenAI

Il GPT Store è stato annunciato a novembre del 2023 durante la prima conferenza di OpenAI dedicata agli sviluppatori, il DevDay, un incontro di persona a San Francisco per gli ingegneri di terze parti che costruiscono prodotti e servizi sulla base dei modelli di intelligenza artificiale e delle API di successo dell’azienda, tra cui GPT-3.5 e GPT-4.

Da allora, il lancio del GPT Store ha suscitato una grande attesa, con molti esperti di tecnologia e operatori del settore che l’hanno apertamente paragonato al lancio dell’App Store di Apple per l’iPhone nel 2008, uno dei mercati digitali più fiorenti e di maggior successo mai creati, che consente agli sviluppatori di applicazioni di terze parti di vendere le loro applicazioni per iPhone e, in seguito, per iPad e Mac al prezzo che ritengono giusto – con Apple che prende una controversa quota del 30% di tutte le vendite.

Nel suo formato attuale, tuttavia, il GPT Store è più limitato rispetto all’App Store iniziale e la struttura di OpenAI per la condivisione dei ricavi rimane poco chiara.

Come possono gli sviluppatori di terze parti creare GPT?

Per comprendere appieno il GPT Store, è necessario prima di tutto capire come funziona il GPT Builder, una nuova funzione di ChatGPT annunciata al DevDay di OpenAI e resa disponibile agli utenti poco dopo la conferenza. Da allora è aperta a tutti gli abbonati a ChatGPT Plus ed Enterprise.

Il GPT Builder, disponibile cliccando sulla scheda “Explore” della propria sessione di ChatGPT, democratizza l’accesso alla creazione di modelli avanzati di intelligenza artificiale. Consente, infatti, di creare modelli GPT personalizzati dialogando in linguaggio naturale. Si possono generare versioni specializzate di ChatGPT focalizzate su compiti specifici, come generare GIF, progettare prodotti o analizzare i post social per aumentare l’engagement, per esempio.

Chi vorrebbe una versione più limitata di ChatGPT? Beh, molte persone, a quanto pare. Infatti, secondo OpenAI, i creatori hanno già costruito “3 milioni di versioni personalizzate di ChatGPT”.

L’idea del GPT Builder è convincente e sfrutta la forza dei modelli linguistici di OpenAI (LLM). A differenza dell’App Store di Apple o del Play Store di Google, ad esempio, non è necessaria alcuna formazione software per costruire nuovi GPT attraverso il GPT Builder. Tutto ciò che serve è un’idea, una connessione a Internet, una tastiera per scriverla e un abbonamento a ChatGPT Plus o Enterprise/Team. Il GPT Builder si occupa di tutto il resto.

A che cosa serve il GPT Store?

In precedenza, gli utenti potevano utilizzare un modello GPT creato da altri solo se il creatore condivideva privatamente il link o lo pubblicava online. Non esisteva un luogo centralizzato dove trovare GPT di terze parti dal sito web di OpenAI. Il GPT Store ambisce a diventare una piattaforma in cui gli sviluppatori di modelli personalizzati possano elencare i loro GPT personalizzati per un pubblico più ampio, che potrà scoprirli e utilizzarle dietro compenso, in modo simile all’App Store di Apple e al Google Play Store.

Come dichiarato dal CEO Sam Altman durante l’evento DevDay di novembre 2022, il GPT Store “remunererà i creatori dei modelli GPT più utili e diffusi con una quota dei nostri ricavi. Puntiamo a promuovere un ecosistema vivace“.

Da un punto di vista strategico e commerciale, il GPT Store segna un altro grande passo nell’evoluzione di OpenAI da fornitore di modelli di intelligenza artificiale a piattaforma, come ha osservato Kyle Wiggers su TechCrunch.

Altman aveva anche detto che il GPT Store sarebbe stato lanciato nel corso del mese di novembre, ma tutto ciò non è avvenuto, anzi… Poco dopo il DevDay, Altman è stato estromesso dalla carica di CEO di OpenAI e c’è stato un intero dramma politico interno per la sua sostituzione, che alla fine è culminato con il suo ritorno al ruolo di leader e le dimissioni del consiglio di amministrazione che aveva votato per il suo licenziamento.

Ora, con due mesi di ritardo rispetto al programma iniziale, il GPT Store è stato finalmente lanciato.

La condivisione dei ricavi è prevista per il primo trimestre del 2024, con molti dettagli ancora da definire

Come ha spiegato OpenAI in un post sul blog che ne illustra il funzionamento, il lancio del GPT Store sarà in realtà un po’ scaglionato.

Mentre il GPT Store è attivo e accessibile agli utenti ChatGPT Plus, Enterprise e Team di tutto il mondo a partire da ieri per elencare i propri GPT – e per gli utenti di cercare nuovi GPT realizzati da altri che potrebbero voler utilizzare – all’URL chat.openai.com/gpts, il meccanismo di condivisione dei ricavi non è ancora pronto. L’azienda affermato che: “Nel primo trimestre lanceremo un programma di ricavi per gli sviluppatori di GPT. Come primo passo, gli sviluppatori americani saranno pagati in base al coinvolgimento degli utenti nei loro GPT. Forniremo dettagli sui criteri di pagamento man mano che ci avvicineremo. ”

Il primo trimestre dell’anno fiscale per la maggior parte delle aziende negli Stati Uniti inizia a gennaio e termina a marzo. Ciò significa che, gli sviluppatori di GPT di terze parti potrebbero non ricevere alcun pagamento dal GPT Store fino a marzo 2024 o oltre.

OpenAI non ha ancora fornito dettagli precisi su quanto guadagneranno gli sviluppatori dal GPT Store e su come l’azienda calcolerà esattamente i compensi (vale l’engagement per ogni singolo utente che interagisce con un modello? Per quanto tempo? Contano anche le brevi interazioni? Viene valorizzato in modo diverso l’utilizzo ricorrente rispetto a quello una tantum?, ecc.). Inoltre, i creatori non possono fissare autonomamente i prezzi di utilizzo e abbonamento per le loro GPT. OpenAI stabilirà le tariffe in base a criteri non resi noti.

Rispetto al modello dell’App Store di Apple, in cui gli sviluppatori di terze parti possono scegliere il prezzo delle loro applicazioni, il GPT Store di OpenAI assomiglia di più a Spotify, dove gli artisti guadagnano da Spotify in base alla sua formula di pagamento per ogni stream/play del loro brano da parte di un utente. Inoltre, è da notare che solo gli sviluppatori di GPT statunitensi avranno inizialmente diritto a una parte dei ricavi di OpenAI.

Cosa offre la versione attuale del GPT Store?

OpenAI fa notare che lo Store contiene una classifica di GPT popolari e di tendenza, oltre a una serie di GPT organizzati in categorie specifiche, tra cui: DALL-E, scrittura, ricerca e analisi, produttività, programmazione, istruzione e lifestyle. Inoltre, OpenAI dichiara che metterà regolarmente in evidenza “GPT utili e d’impatto”, in modo simile alla sezione Editor’s Choice dell’App Store.

I primi GPT in evidenza sono:

AllTrails per avere consigli sui sentieri che si adattano alla prossima escursione, pedalata o corsa;

Consensus, per la ricerca di informazioni provenienti da 200 milioni di articoli accademici;

Code Tutor di Khan Academy per ampliare le proprie capacità di codifica;

Books per trovare la prossima lettura.

L’azienda non specifica i criteri utilizzati per la scelta di questi GPT in primo piano, ma è chiaro che sono tutti ritenuti buoni ambasciatori della tecnologia sottostante. Inoltre, è da notare che sono tutti realizzati da aziende e altre organizzazioni, piuttosto che da singoli sviluppatori.

Pertanto, le aziende che desiderano capitalizzare il boom dell’AI generativa ed entrare in anticipo farebbero bene a dare subito un’occhiata al GPT Builder e al GPT Store: anche se non diventerà direttamente una fonte di guadagno importante per loro, è chiaramente un buon posto per mostrare il proprio marchio e potenzialmente indirizzare gli utenti verso un prodotto più completo sul GPT Store e sul sito web dell’organizzazione di origine.

Inoltre, non essendo richiesta alcuna esperienza di codifica, non c’è praticamente alcuna barriera all’ingresso, il che significa anche che non ci sono scuse per non provarlo almeno per il proprio brand.