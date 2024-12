GPU e PC portatili, prezzi alle stelle nel 2025 per i dazi di Trump

Il portafoglio rischia di piangere nel 2025! Se Donald Trump manterrà fede alle sue minacce, potremmo assistere a un notevole aumento dei prezzi di schede grafiche, PC portatili, console di gioco e altri dispositivi elettronici. E chi dobbiamo ringraziare? La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, ovviamente.

Dazi di Trump sulla Cina: aumento dei prezzi per GPU e PC portatili nel 2025

Il programma di Donald Trump è chiaro: vuole aumentare le tasse doganali del 60% sui prodotti importati dalla Cina, e dal 10 al 20% per quelli provenienti da altri paesi. Il suo obiettivo? Costringere le aziende americane a riportare la produzione negli States. Ma secondo uno studio, il rischio è soprattutto di spostare la produzione verso altri paesi, non di farla tornare a casa.

Se Trump andrà fino in fondo alla sua idea, dovremo prepararci a un bel salasso. Il rapporto della CTA prevede un aumento del 46% per i portatili e i tablet, del 40% per le console di gioco, del 26% per gli smartphone… E le schede grafiche di fascia alta, indispensabili per i gamer? +40% anche quelle. Insomma, assemblare un PC o comprare l’ultima console diventerà uno sport per ricchi.

Anche mouse, cuffie e tastiere dovrebbero aumentare di circa l’11%. E i monitor? Bisogna aspettarsi un’inflazione di oltre il 31%. In poche parole, è tutta l’industria tech che rischia di prenderle di santa ragione.

Gli americani pagheranno il conto, ma anche gli europei

Contrariamente a quanto sostiene Trump, non saranno i governi stranieri a pagare, ma proprio i consumatori americani. Quasi il 100% del costo delle tasse doganali si ripercuoterà sul prezzo finale. E noi poveri europei? Non la scamperemo, soprattutto per i prodotti di marchi americani.

Trump ha lasciato intendere che i paesi europei e il Canada potrebbero evitare queste tasse se accetteranno certe condizioni, come importare più petrolio americano. Ma per la Cina, niente da fare: il presidente sembra determinato a dichiararle guerra (commerciale).

Quindi, a meno di un cambio di rotta, dovremo prepararci a pagare un prezzo salato per soddisfare la nostra passione per la tecnologia. Oppure darci agli scacchi…