Grande occasione per la SONY ULT WEAR, cuffie con ACN e da 30H (-25%)

Un paio di cuffie Over ear senza fili che quando le indossi fanno scomparire il mondo esterno. Non è merito della magia ma di SONY e delle sue ULT WEAR, un headset di qualità da indossare per lunghe ore in comodità e senza rinunciare a una singola funzione. Cancellazione del rumore? Certo ma anche microfoni precisi e suono che ti avvolge in una nuvola di qualità. Lo sconto del 25% è da prendere al volo su Amazon, collegati e acquistale a 149€, in confezione la custodia per portarle sempre con te.

SONY ULT WEAR, cuffie Over Ear senza difetti

Le indossi e sprofondi in un cuscino di comodità con queste splendide cuffie over ear SONY ULT WEAR. Grazie ai padiglioni e all’archetto imbottiti, non ci sono problemi di alcun genere. Sono leggere al punto giusto e ti offrono tutte le funzioni e comandi di cui hai bisogno nel quotidiano.

Driver audio da 40mm per un suono senza sbavature ma che personalizzi in app e che è stato progettato per la potenza. Qualunque audio in riproduzione non subisce distorsioni ma anzi, è ancora più puro con la cancellazione del rumore. Se vuoi disattivarla, hai a disposizione la modalità ambient.

Il Bluetooth ti offre connessioni multipoint. In altre parole puoi connettere le cuffie a due dispositivi diversi e passare da uno all’altro senza dover toccare nulla. Il prodotto rileva in automatico quale stai usando e si abbina in modo fluido e naturale.

Se vuoi parlare al telefono niente di ferma. Devi sapere che SONY ha sviluppato una tecnologia che cattura la tua voce senza disturbi così da non doverti ripetere neanche una volta. Tutto questo? Accompagnata da 30 ore di batteria che sono soddisfacenti.

Come ti dicevo, poi, in confezione ti viene fornito il cavo di ricarica e anche la custodia per portare le tue cuffie sempre con te e in sicurezza.

La promozione è su Amazon

Con uno sconto del 25%, le SONY ULT WEAR scendono a soli 149€. In questo momento, dato le funzioni e le specifiche dell’headset, il prezzo è più che ottimo. Se sei interessato acquistale ora collegandoti su Amazon.

Le spedizioni, come al solito sono sia gratuite che rapide in tutta Italia con i servizi Prime.