Grande risparmio con i piani a vita di pCloud: approfitta ora

Grande risparmio con pCloud! Si tratta di un servizio di cloud storage riconosciuto come uno dei più sicuri al mondo, il che lo rende un fattore cruciale nel processo decisionale per molti utenti.

Le funzionalità di sicurezza del servizio si basano sull’utilizzo di certificati di sicurezza TLS/SSL che vengono utilizzati quando un dispositivo personale trasferisce un file ai server pCloud.

Inoltre, il servizio utilizza anche la crittografia AES a 256 bit per garantire che i dati siano al sicuro. Per garantire la massima sicurezza, i documenti vengono archiviati su almeno tre server separati situati in un data center altamente sicuro.

Attualmente, pCloud offre piani a vita che possono aiutare gli utenti a risparmiare fino a 4.810 euro sul piano da 10 TB.

Il piano da 10 TB è attualmente disponibile in promozione a 1.190 euro, una riduzione significativa rispetto al suo prezzo originale di 6.000 euro.

Piani a vita di pCloud all’insegna del grande risparmio

Il grande risparmio attuale sui piani a vita di pCloud prende la forma di uno sconto che va dal 65% sul profilo da 500 GB a uno sconto dell’80% su quello da 10 TB.

Acquistando uno di questi piani a vita, pagherai solo una tantum invece di un costo mensile, con un notevole risparmio per il tuo portafoglio.

Non perdere questa opportunità di risparmiare alla grande con le offerte giornaliere di pCloud.

Per un periodo di tempo limitato, puoi acquistare Premium 500GB a soli 199 euro, ovvero uno sconto del 65% rispetto al prezzo originale di 570 euro.

Per soli 399 euro invece del prezzo originale di 1.140 euro (con uno sconto del 65%), puoi mettere le mani sul pacchetto Premium Plus 2TB.

Optando per il Custom Plan con una capacità di archiviazione di 10 TB, puoi usufruire di un prezzo scontato di 1.190 euro invece del prezzo originale di 6.000 euro, con un enorme sconto dell’80%.

Quindi, puoi risparmiare fino all’80% sul prezzo consigliato approfittando dell’offerta pCloud sui suoi piani a vita. Basta cliccare sul link qui sotto e abbonarti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.