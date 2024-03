Grandi vantaggi con Axerve POS Easy: la promo a commissioni

Scopri i grandi vantaggi di POS Easy Axerve, il dispositivo POS che si adatta perfettamente a ogni misura di business. Non c’è il canone mensile, ma soltanto le commissioni da pagare sulle transazioni. Inoltre, la struttura dei costi è flessibile, quindi ideale per chi ha un volume di transazioni variabile.

Grandi vantaggi e flessibilità con POS Easy Axerve

Con POS Easy Axerve, paghi solo l’1% di commissione sulle operazioni effettuate, senza canone mensile fisso. Questo significa che i tuoi costi si adattano al tuo volume di vendite, mantenendo le spese fisse al minimo e offrendoti una scalabilità senza precedenti.

Il terminale POS è di ultima generazione, progettato per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di attività commerciali. È la scelta giusta per chi cerca un sistema di pagamento moderno e flessibile.

E c’è di più: ai nuovi clienti di Axerve viene riservata una promozione esclusiva che offre il cashback del 50% sulle commissioni pagate sulle transazioni. Questo non solo rappresenta un notevole risparmio, ma è anche un incentivo aggiuntivo per scegliere Axerve per il tuo punto vendita.

Per quanto riguarda la richiesta del POS, basta accedere al sito di Axerve e iniziare la procedura di richiesta.

Non perdere l’occasione di sfruttare i grandi vantaggi di Axerve POS Easy. È la scelta intelligente per il tuo business, che ti permette di risparmiare e di offrire ai tuoi clienti un’esperienza di pagamento all’avanguardia.