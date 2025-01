Grecia, campagna contro dipendenza da Internet degli adolescenti

La Grecia ha deciso di non voltare la faccia dall’altra parte. E alla dipendenza degli adolescenti da Internet e i social network risponde con un’imponente campagna nazionale per responsabilizzare genitori, figli e giganti della Silicon Valley.

In occasione del lancio della campagna ad Atene, il capo del governo conservatore non ha usato mezzi termini. Secondo lui, i social network sono attualmente impegnati in una “immensa sperimentazione sul cervello dei nostri figli”, con conseguenze potenzialmente disastrose per la loro salute mentale: “Tutto questo deve finire. Avete già fatto un sacco di soldi, ma sappiamo benissimo che quello che state facendo è pericoloso per i nostri bambini e adolescenti”.

Nuovi strumenti di controllo parentale

Una delle misure chiave di questa nuova strategia nazionale è la creazione di un sito web dedicato al controllo parentale. Lanciato lunedì all’indirizzo https://parco.gov.gr/, offre un tutorial passo dopo passo per aiutare i genitori a installare una protezione per la navigazione sugli smartphone dei propri figli.

Da qui ad aprile, la Grecia intende anche introdurre uno strumento per verificare l’età degli utenti di Internet, insieme a limiti di utilizzo giornalieri. Una misura forte, in linea con quelle recentemente adottate dall’Australia, che ha vietato l’accesso ai social network ai minori di 16 anni.

Responsabilizzare i giganti tecnologici

La Grecia vuole fare pressione sulle big tech che gestiscono i social network come Meta, Google, ByteDance e X. Sebbene queste aziende abbiano negato di promuovere la dipendenza, gli studi scientifici dimostrano l’esatto contrario. L’uso eccessivo dei social network è spesso causa di a depressione, senso di isolamento, e insonnia, soprattutto tra i più giovani.

Con questa ambiziosa campagna, che combina misure concrete e pressioni sui giganti del web, la Grecia spera di dare il buon esempio. Anche se alcuni esperti temono l’elusione e la ricerca di spazi online meno regolamentati. Onestamente, di fronte al fenomeno della dipendenza da Internet degli adolescenti, una risposta coordinata a livello europeo e persino globale sarebbe assolutamente necessaria.