Green Pass obbligatorio per andare in banca

A partire da martedì 1 febbraio, il Green Pass sarà obbligatorio anche per recarsi in banca, per un prelievo in cassa così come per svolgere qualsiasi altra pratica. Entrerà in vigore la stessa regola che interesserà i tabaccai, gli uffici postali e tutte le altre attività, ad eccezione di quelle specificate nell'ultimo DPCM. Gli istituti si attiveranno in questi giorni per comunicarlo in modo chiaro alla clientela.

Obbligo di Green Pass per andare in banca

È quanto riportato in una nota diffusa da ABI (Associazione Bancaria Italiana), a seguito dell'incontro che ha coinvolto FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani), FIRST CISL (Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario), FISAC CGIL (Federazione Italiana Sindacato Assicurazioni Credito), UILCA (Credito Esattorie e Assicurazioni) e UNISIN (Unità Sindacale Falcri Silcea Sinfub).

In fase di definizione le modalità attraverso le quali effettuare i controlli (mediante l'app VerificaC19) e le istruzioni da fornire al personale per gestire quelle che vengono definite eventuali situazioni di tensione , generate in caso di accesso vietato per Green Pass scaduto, non valido o del tutto assente, anche ricorrendo al pronto coinvolgimento delle forze dell'ordine .

Fino al 28 febbraio, in zona arancione e rossa sarà inoltre necessario prenotare un appuntamento prima di presentarsi in filiale. Continueranno a essere garantite le esigenze non programmabili della clientela stessa solo per operazioni di cassa .

Niente Green Pass? In banca ci puoi andare online

ABI sottolinea l'importanza dei canali remoti ovvero delle piattaforme online messe a disposizione dagli istituti. Per l'home banking non è necessario alcun certificato verde. Sono sempre di più gli italiani che scelgono questa modalità per gestire il conto corrente, i pagamenti e le pratiche. Di seguito la nota firmata da Salvatore Poloni, Presidente del Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro dell'Associazione.