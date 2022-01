Green Pass obbligatorio nei negozi: tutto nel DPCM

Il primo decreto approvato in questo 2022 dal Governo in tema COVID (5 gennaio), lo stesso che ha introdotto il vaccino obbligatorio per gli over 50, ha previsto l'obbligo di esibire il Green Pass all'ingresso delle attività commerciali. Saranno comunque previste delle deroghe, contenute in un DPCM che Mario Draghi potrebbe firmare già nella prima parte di questa settimana, tra oggi e domani. Ecco un elenco preliminare dei negozi esentati dalla restrizione, nei quali si potrà accedere senza mostrare il documento.

Nei negozi col Green Pass: un DPCM per le esenzioni

Tutti i cittadini avranno libero accesso ad alimentari, farmacie, edicole e tabaccai, anche se non in possesso del certificato verde. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal Corriere, rimarrebbero invece fuori dalla lista delle eccezioni fiorai, profumerie, esercizi in cui si vendono vestiti per neonati e altri prodotti ritenuti “non necessari”. Lo stesso vale per parrucchieri e centri estetici, per i quali sarà necessario.

Sulla questione è intervenuta la scorsa settimana Confcommercio, chiedendo al Governo un confronto urgente, nuove misure di sostegno e di tenere in considerazione l'impegno richiesto agli addetti ai lavori per rispettare e far rispettare l'imposizione.

Sarà necessario esibire il Green Pass anche per accedere agli uffici pubblici. Per qualcuno, questo potrebbe tradursi nell'impossibilità di assolvere ai doveri necessari, ad esempio, al fine di incassare il Reddito di Cittadinanza.

La discussione in merito all'adozione di nuove restrizioni e a un possibile allentamento di quelle già in vigore tiene banco sia tra l'opinione pubblica sia nelle aule della politica, dove si è iniziato a vociferare di una probabile quarta dose in grado di contrastare Omicron e ulteriori varianti del virus. Ricordiamo infine che, come già stabilito nel DL Festività di dicembre, la durata del certificato verde ottenuto con la somministrazione del vaccino sarà ridotta a sei mesi (anziché nove) a partire dall'1 febbraio, al pari di quella del documento rilasciato in seguito alla guarigione da COVID-19.