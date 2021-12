Green Pass, problemi tecnici: cosa sta succedendo (13/12)

La mattinata sembra essere leggermente complessa per quanti stanno cercando di scaricare il Green Pass dal sito web ufficiale della Certificazione Verde Covid-19. Se si cerca di scaricare il proprio QR Code o se si cerca di recuperare il proprio Authcode, infatti, ci si trova invischiati in un errore e non è possibile andare avanti con la procedura. Si rimane, quindi, a bocca asciutta.

Con ogni probabilità si tratta di un problema temporaneo, ma ne stiamo registrando la sussistenza ormai da alcune ore. Il guaio sembra avere anche una causa precisa: mentre si tenta di caricare i dati sui vari moduli sul sito, il captcha rimane in continuo caricamento. Nel momento in cui questo caricamento fallisce, la pagina va in modalità di errore e non è possibile continuare:

Si può scaricare senza problemi il Green Pass dall'app IO o dall'app Immuni, mentre il problema è più gravoso se non si dispone del proprio Authcode e si necessita dello stesso per ottenere il Green Pass. Essendo l'errore circostanziato al mancato caricamento del captcha, è presumibile il fatto che entro breve la procedura possa essere ripristinata.

Nell'ultima settimana il numero dei Green Pass rafforzati da vaccinazione è tornato a salire stabilendosi su una media di circa 500 mila al giorno. In leggero calo il download di Green Pass base, legati al tampone e utili ad alcune attività (soprattutto professionali o per l'attività fisica) per non vaccinati. Complessivamente l'Italia ha già erogato oltre 151 milioni di Green Pass, in forte aumento dal momento in cui questa certificazione è diventata fondamentale con le nuove restrizioni attive dal 6 dicembre scorso.

Aggiornamento ore 11

Il problema del captcha sembra essere stato risolto, ma il sito non è ancora tornato alla piena funzionalità: se si tenta di recuperare un authcode l'errore “il sistema non è al momento disponibile” si ripresenta e blocca l'accesso all'informazione cercata.